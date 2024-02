Von Konrad Bülow

St. Leon-Rot. In der Friedhofstraße soll künftig der Radverkehr Vorrang haben, die Kronauer Straße darf ab der Mönchsbergstraße nur noch in Richtung Norden mit Kraftfahrzeugen befahren werden und in beiden Straßen ebenso wie der Leostraße entstehen neue Parkplätze: Diese Neuerungen im St. Leon-Roter Straßenverkehr hat der Gemeinderat in seiner jüngsten