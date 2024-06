Rot. (leu) Mit einem Festgottesdienst hat die Roter Gruppe der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) ihr 110-jähriges Bestehen gefeiert. Der Gottesdienst war gut besucht, auch KFD-Frauen aus St. Leon und Walldorf waren der Einladung gefolgt. Das Thema lautete: "So vielfältig ist die Gemeinschaft 2024".

Nach der Begrüßung durch die erste Vorsitzende Magda Rusnyak ging man auf die reichlichen Begabungen und Fähigkeiten ein, die die Frauen in Bezug auf soziale Gerechtigkeit, Frauen und Familie, Beruf sowie Gesellschaft haben. Die vielfältigen Aktionen, die das Leben und die Arbeit im Jahr 2024 bestimmen, beschrieben das christliche Miteinander, hieß es bei dem Gottesdienst.

Es stellten sich die verschiedenen Gruppierungen innerhalb der KFD Rot vor: die Flötengruppe, das Gottesdienstteam unter der Leitung von Gemeindereferentin Ulrike Hauck, das Verwaltungsteam und die Strickerinnen. Danach nannte die zweite Vorsitzende Cornelia Schnader-Prax noch diverse Aktivitäten, bei denen das aktive Leben der Gemeinschaft deutlich zum Vorschein kam und die KFD Rot als eine lebendige Ortsgruppe in Erscheinung trat. So wurden genannt: Frauenfrühstück, Adventstisch, Ferienspaß, Ausflüge, Vorträge, Klangschalenabend, Mitgliederpost, Kirchencafe, Heilfasten, Cocktailabend, Weinprobe und mehr.

Viele Veränderungen sowohl auf kirchlicher als auch auf politischer Seite stellte die Gemeinschaft immer wieder vor teils große Herausforderungen. Viel wurde bewältigt und sowohl junge als auch ältere Frauen haben sich in vielfältiger Weise eingebracht, wie die Rednerinnen beim Festgottesdienst hervorhoben.

Am Ende des stimmungsvollen Gottesdienstes gab ein langjähriges Mitglied einen Rückblick über die 110-jährige Geschichte der KFD Rot. Als Mutterverein wurde die Gemeinschaft am 10. Juni 1914 mit wenigen Frauen gegründet. Deren Anliegen sei es gewesen, vor Ort bedürftigen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen, hieß es im Vortrag. Bis heute sei dieser Anspruch des Helfens geblieben, was sich an den jährlichen Spenden, die bei um die 4000 Euro liegen, widerspiegele. Dieses Geld werde stets an verschiedene Gruppierungen auch überregional weitergegeben. Heute zählt die Gemeinschaft etwa 150 Mitglieder, sie sei bunt und vielfältig, spreche Junge und Ältere an und hoffe auf neue Mitglieder, sodass die Arbeit über die 110 Jahre hinaus weitergeführt werden kann.

Anschließend richtete der Präses Michael Hettich Grußworte und Glückwünsche an die KFD Rot. Dank des großen Einsatzes und des persönlichen Engagements vieler Frauen sei sie eine große Bereicherung innerhalb der Kirche und der Gemeinde. Anerkennung und großen Dank sprach er auch all jenen Frauen aus, die ihre Freizeit in den Dienst der Gemeinschaft stellen und die Verantwortung übernehmen. Hettich wünschte den Frauen Zuversicht, Mut und Kreativität, um bewährte Wege weiterzugehen, aber auch um Neues zu wagen.

Langjährige Vorstandsfrauen erhielten als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz einen Blumenstrauß. Zum Abschluss dankte Rusnyak der Gemeindereferentin Hauck und dem Gottesdienstteam sowie der Band "Spurensuche" für die musikalische Umrahmung und lud alle zum Sektempfang ins Pfarrheim ein. Dort gab es viele Gespräche und es wurde einhellig festgestellt, dass die KFD Rot im Jahre 2024 vielfältig unterwegs sei, als Einrichtung, die Begegnungen ermögliche, den Blick schärfe und den Horizont weite.