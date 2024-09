Von Sarah Eiselt

St. Leon-Rot. Kart fahren ohne Benzinmotor und dabei in Videospielwelten eintauchen, die "Super Mario" oder "Snake" ähneln? Mit dieser Attraktion lockt "Battle Kart" in die Roter Opelstraße 4.

Die RNZ hat im Selbstversuch bei den Elektro-Karts mal ordentlich auf’s Gas getreten und eigens ausprobiert, wie viel Spaß das Fahrerlebnis in der ehemaligen Indoor - Sporthalle im Gewerbegebiet tatsächlich machen kann - auch ohne Benzinduft in der Nase, ohne Helm auf dem Kopf oder die Reste der Gummiabriebe der Reifen im Gesicht.

Seit einem guten Monat hat "Battle Kart" nun geöffnet - und kommt seither gut bei allen Besucherinnen und Besuchern an.

Ganz egal, wie alt diese sind, berichtet Standortleiterin Cindy Linda Lede im Interview vor Ort: "Die Menschen kommen von überall her. Das Weiteste bisher war Salzburg." St. Leon-Rot sei zudem der einzige Standort in Süddeutschland, andere Battle Kart-Orte lägen etwas mehr im Norden sowie Westen des Landes, etwa in Trier, Essen oder in der Nähe Hamburgs, sagt sie weiter.

Buchbar sind die Autos immer für eine Dauer von einer Viertelstunde, man spielt in dieser Zeit insgesamt vier Spiele. Eine Bande sucht man dabei allerdings vergebens: Denn weder gibt es eine reale Fahrbahn noch entsprechende Markierungen: Denn beim Battle Kart handelt es sich um eine Kombination aus realem Kartfahren und virtuellem Spiel.

Das bedeutet, dass die Fläche, auf der gefahren wird, je nach ausgewähltem Spiel immer anders von Computern auf den Boden projiziert wird. Die gesamte Umgebung ist virtuell, der Computer erkennt das Kart und ermöglicht so, wie bei einem sehr bekannten Computerspiel ’Gegenstände’ einzusammeln:

Die Fahrenden können in Team- und Einzelspielen etwa Ölfässer oder Raketen aufsammeln, die anderen Mitspieler damit abschießen oder sie als eine Art Hindernis oder Turbo einsetzen. Der Reiz dabei: Beim Turbo wird auch das Kart merklich schneller, was für eine Extraportion Spaß beim Fahren sorgt. Gerät man in ein Hindernis, bremst das Kart abrupt ab oder bleibt sogar kurzzeitig ganz stehen – wie im virtuellen Spiel auch.

In der ehemaligen Indoor-Sporthalle in der Opelstraße sollen Erwachsene und Kinder beim Fahren mit Elektro-Karts auf ihre Kosten kommen – und das obwohl oder gerade weil die Fahrbahn virtuell auf den Boden projiziert wird. Foto: Battle Kart/Hendrik Albers

St. Leon-Rot sei außerdem eine gute Wahl gewesen, da viele Menschen aus größeren umliegenden Städten die Gemeinde gut erreichen könnten, berichtet die Standortleiterin. "Ich kannte den Ort zwar zuvor selbst nicht", gesteht sie, denn sie kommt ursprünglich selbst aus Baden-Baden. "Aber Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, das ist alles nicht weit entfernt von St. Leon-Rot."

Tritt man durch die Hallentür, läuft man zunächst auf die Bar zu, daneben lädt eine kleine Lounge-Ecke zum Verweilen ein. Mehrere Monitore zeigen sowohl Rundenzeiten als auch die Bestleistungen an, im zugehörigen Bistro-Teil können für den großen und kleinen Hunger zwischendurch neben warmen und kalten Getränken auch verschiedene Snacks wie Pizza, Flammkuchen oder Eis erworben und verspeist werden.

Im Eingangsbereich angekommen, darf sich also bereit machen, wer größer ist als 1,45 Meter: Eine Kontroll-Skala neben der Tür sorgt für eine entsprechende kurze Überprüfung, ob die Mindestgröße erreicht ist. Nach einer kurzen Erklärung und Anweisung durch die Battle Kart-Mitarbeitenden geht es allerdings dann schon in die Karts: Eigens versehen mit dem jeweiligen Namen des Spielers, jedes Kart erhält zudem eine andere Farbe.

Nachdem der Sitz schnell über einen Hebel eingestellt und der Sicherheitsgurt um den Bauch gelegt ist, beginnt auch schon die wilde Fahrt: Eine Computerstimme gibt eine kurze Anweisung, wie man rückwärts aus der Parklücke fährt, was die wenigen Knöpfe auf dem Lenkrad bedeuten und im Anschluss zeigen Pfeile die Fahrtrichtung zum Startpunkt auf der Fahrbahn direkt vor einem auf dem Boden an.

Rechts befindet sich ein kleiner Monitor, etwa so groß wie ein Tablet. Auf diesem werden während des Spiels etwa die eingesammelten Gegenstände angezeigt, die man noch zur Verfügung hat, oder auch ein kurzer Zwischenstand - auch im Vergleich zu den Mitspielern. Diese kurze Einweisung selbst dauert weniger als eine Minute, die Inhalte sind verständlich erklärt und leicht umzusetzen – also volle Fahrt voraus.

Jedes Spiel wird zu Beginn ebenfalls noch einmal kurz erklärt. Jedes Kart verfügt über eigene Lautsprecher und Boxen. Die Musik ist fetzig, in einer angenehmen Lautstärke und macht passend zum Fahrgefühl gute Laune.

Sie wird in jedem einzelnen Wagen abgespielt und passt sich demnach dem situativen Geschehnis des jeweiligen Fahrers an: Sammelt er etwa einen Gegenstand ein, ertönt ein "Bing": Ein kurzer Bestätigungston, den nur er hört, nicht die Mitspielenden, und der signalisiert: Das Einsammeln war erfolgreich, das zufällig ausgewählte ’Geschenk’ kann nun verwendet werden.

Insgesamt lassen sich die Elektro-Karts gut fahren, die Lenkrädern lassen sich ebenfalls gut mit den Fingern umschließen und ermöglichen ein angenehmes Fahrgefühl. Auch wenn vermeintliche ’echte Rennfahrer’ das fehlende Benzin bemängeln würden, stehen die kleinen Flitzer ihren spritbetriebenen großen Motor-Brüder in nichts nach.

Der Fahrtwind bläst einem dabei zudem ordentlich ins Gesicht: Da man keinen Helm trägt, ist dieses schließlich nicht durch das Visier ’versperrt’, die Geschwindigkeit spürbarer.

Die Spieldauer von knapp fünf Minuten pro einzelner Spielrunde ist jeweils gut gewählt, weder zu lang noch zu kurz. So tritt zum einen keine Langeweile auf, gleichzeitig wird die Spannung hochgehalten für das nächste Abenteuer. In einer guten Viertelstunde werden so insgesamt vier verschiedene Spielvarianten, darunter Auto-Rennen oder auch "Snake" gefahren.

Preislich ähneln die Beträge pro Spiel jenen, mit denen man auch beim Fahren von ’echten’ Karts rechnen muss: Ein Spiel kostet 22 Euro, bei Kindern bis 15 Jahren wird es noch einmal günstiger, auch wer mehr als nur ein Spiel bucht, zahlt für die folgenden weniger. Auch bei Gruppen ab zehn Personen verringern sich die Preise jeweils.

Fazit: Auch wer kein großer Auto-Renn-Fan ist, kommt bei der Freizeitattraktion in St. Leon-Rot auf seine Kosten. Die Spielvarianten haben von vielen bekannten Computerspielen etwas zu bieten, sind sehr kurzweilig und machen viel Spaß.

Der Grund: In jedem Spiel kommt es auf etwas Anderes an, sei es Geschick, Schnelligkeit, Strategie oder Effizienz. Die Einführung durch das Battle-Kart-Team sowie mithilfe des kleinen Bord-Computers ist leicht verständlich und damit auch für Kinder gut geeignet.

Die Tatsache, dass ohne Helm gefahren wird, ist vertretbar: Die Karts bremsen ab, wenn sie sich zu dicht einem anderen nähern, sodass ein großer Aufprall vermieden wird. Außerdem ist man angeschnallt. Aus Sicherheitsgründen wäre für Kinder ein Helm aber dennoch nicht verkehrt.

Wenn Familien in Betracht ziehen, in der Halle ein paar Runden zu drehen, ist es – preislich betrachtet – schon eine Überlegung wert. Denn schnell wird man als vier- oder fünfköpfige Familie knapp 100 Euro los – zwar für eine gute Viertelstunde Fahrspaß, aber ohne Getränke oder Verpflegung.

Wer jetzt selbst einmal in den Genuss kommen möchte, kann sich die Bahn telefonisch oder online unter www.battlekart.com/de/st-leon-rot für sich und seine Freunde, oder auch für eine Firmenveranstaltung buchen.