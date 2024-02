St. Leon-Rot. (slt) Fahrradstraßen – die Lösung für viele Städte und Gemeinden, um den Radverkehr für die Bevölkerung attraktiver zu gestalten, den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad zu erleichtern und vor allem, um sicher von A nach B zu gelangen.

Zwei Städte haben sich bereits dafür entschieden: In der Walldorfer Kurpfalzstraße und der Wieslocher Johann-Philipp-Bronner-Straße weisen die blau-weißen Piktogramme schon darauf hin. Und auch in St. Leon-Rot soll es Fahrradstraßen geben: Doch sie sind derzeit entweder noch in Planung oder wurden "probeweise mithilfe von Hinweisschildern" vorbereitet, erklärt Ordnungsamtsleiter Markus Holub auf Anfrage.

Anfang des Jahres wurden die ersten Beschilderungen vorgenommen, sagt er weiter. Konkret geht es dabei um die Kirrgasse und die Konradusstraße. Hier dürfen die Radelnden bereits den Vorrang genießen, Autofahrer müssen sich zurücknehmen und besondere Rücksicht walten lassen. Zeitnah sollen weitere Fahrradbereiche samt Schildern folgen: zum einen in der Häuserstraße im Ortsteil St. Leon und zum anderen in der Friedhofstraße in Rot.

"Wenn sich das Konzept dann bewährt, die ausgewiesenen Bereiche als eine solche Fahrradstraße zu nutzen, folgt die finale Straßenbemalung in Form von Bodenpiktogrammen", erklärt Holub. Einen konkreten Zeitplan dafür gebe es aber nicht. Angedacht sei die Testphase bis etwa Ende März, sagt er. Seitens der Gemeinde warte man auf Rückmeldung der Bürgerinnen und Bürger, auch im Gemeinderat werde es dann noch einmal diskutiert. Der Grund: Über die Markierung der Straße müsse noch einmal gesondert abgestimmt werden.