Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Was sie für das Beste für Rot hielt, gab für die Mehrheit den Ausschlag: Entgegen dem Wunsch einiger Marktbeschicker hat St. Leon-Rots Gemeinderat sich bei nur zwei Ja-Stimmen und drei Enthaltungen dagegen entschieden, dass der Wochenmarkt auf den Dorfplatz bei Rathaus und Harres umzieht. Er soll in Rots Ortsmitte bleiben.

Dass er aber genau an seinem angestammten Platz bleibt, wurde nicht festgelegt. Momentan öffnet er donnerstagvormittags "hinter" der Kastanienschule – von der Walldorfer Straße aus gesehen. Einige Stimmen wurden laut, die ihn daher als "versteckt" bezeichneten, sodass er wenig im öffentlichen Bewusstsein präsent sei und auch kaum spontane Laufkundschaft anlocken könne. Andere Überlegungen betrafen die Öffnungszeiten, die manchen nicht unbedingt für Berufstätige geeignet scheinen.

Die Verwaltung erhielt daher den Auftrag, zwei Ideen zu prüfen. Die eine lautet, dass der Markt zwar in Rot bleibt, aber auf den Parkplatz des Schuhhauses Back umzieht – also nur wenige Meter weiter, aber direkt an der Walldorfer Straße und damit "sichtbarer". Die andere Idee: Ein Mal im Monat könnte der Markt am späteren Nachmittag bei Rathaus und Harres stattfinden, hieß es. Diesbezüglich will die Verwaltung nun Kontakt zu den Marktleuten aufnehmen. Was zudem angedacht wurde: Die Öffentlichkeitsarbeit soll intensiviert werden und eventuell neue Wege suchen.

Auf die Befürchtung, viele Marktbeschicker würden aufgeben, wenn der Markt nicht umziehe, erwiderten einige Räte, dann müsse die Verwaltung eben neue Anbieter finden – Bürgermeister Alexander Eger aber zeigte sich pessimistisch: Neue Beschicker seien rar, die habe man nicht "in der Warteschleife".

Zentraler, prominenter, leichter erreichbar und mit mehr Spontan-Kundschaft sowie Interessierten aus St. Leon: Das versprechen sich einige Marktbeschicker vom Dorfplatz. Die Bevölkerung müsse ohnehin in die Gemeindemitte, zu Post, Hausarzt-Zentrum, Supermärkten, Sparkasse oder Rathaus und könne diese Erledigungen mit dem Besuch des Wochenmarkts verbinden, hieß es im Vorfeld im Gespräch mit der RNZ. Aber nicht alle Marktleute teilten diese Meinung.

Und wie eine Umfrage der Gemeindeverwaltung ergab, neigt auch die Bevölkerung nicht klar in die eine oder andere Richtung. Wie Hauptamtsleiterin Anette Reich erläuterte, sei das Ergebnis "relativ paritätisch": Von 462 Rückmeldungen sprachen sich 229 für eine Markt-Verlagerung an den Harres und 223 fürs Verbleiben in Rot aus. Zehn Menschen enthielten sich.