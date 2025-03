St. Leon-Rot. (seb) Der Verkauf eines Gebäudes, in dem gegenwärtig Flüchtlinge und Obdachlose untergebracht sind, sorgte für Diskussionsstoff in der jüngsten Sitzung des St. Leon-Roter Gemeinderats. Ein Investor hatte Interesse bekundet, in der Roter Straße 3 in St. Leon Wohnraum zu schaffen. Prinzipiell stößt man bei der Gemeinde mit so einem Anliegen auf offene Ohren, dieser Fall war aber

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote