Spechbach. (lew) "Mensch Leute, es ist doch so einfach!" Mit diesen Worten reagiert Bürgermeister Werner Braun auf einen Beitrag der örtlichen Feuerwehr im sozialen Netzwerk Facebook. Auf Fotos ist dort zu sehen, wie mehrere Matratzen und ein Schaukelpferd neben dem Altpapier-Container beim Parkplatz des Fußballplatzes entsorgt wurden. Der Container ist nur für Kartonagen und Papier gedacht. Alles andere soll über den normalen Hausmüll oder wie im Fall der Matratzen und des Schaukelpferds über den Sperrmüll dem Verwertungskreislauf zugeführt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Spechbach bekommt den Container von der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) zur Verfügung gestellt und betreut diesen ehrenamtlich. Viermal im Jahr sammeln Mitglieder der Feuerwehr in vorab angekündigten Aktionen Kartonagen und Papier von privaten Haushalten und Geschäften ein.

Dass der Container auf die beschriebene Art und Weise für die Entsorgung von anderweitigem Müll missbraucht wird, bezeichnet Feuerwehrkommandant Michael Scholl als "ärgerlich". Für die Zuständigkeit in Sachen AVR-Container verweist der Kommandant an Feuerwehrmitglied Daniel Reinmuth.

Der berichtet gegenüber der RNZ, dass der Container früher noch offen gewesen sei. Man habe sich jedoch dazu entschlossen, diesen abzuschließen, nachdem immer wieder Gegenstände darin aufgetaucht seien, die kein Altpapier waren. Doch auch nach der Schließung würden immer wieder die skurrilsten Dinge von Dunstabzugshauben über Styropor-Müll bis hin zu Elektro-Schrott rund um den Container auftauchen.

"Wir bitten alle höflichst von diesen Aktionen abzusehen", heißt es in dem nun veröffentlichten Facebook-Beitrag. Und weiter: "Jedes Mal muss von der Gemeindeverwaltung Anzeige erstattet werden, was für alle nur unnötigen Aufwand erzeugt." Bei Fragen zur korrekten Müllentsorgung könnten sich die Bürger gerne vertrauensvoll an die AVR wenden.

Nachdem in der Vergangenheit illegale Müllentsorger auf eine Anzeige hin identifiziert werden konnten, sei eine Zeit lang Ruhe gewesen, berichtet Reinmuth. Die nun erfolgte nicht konforme Müllentsorgung sei in dieser Hinsicht ein Rückschritt. "Ich würde ungern darauf verzichten", antwortet Reinmuth auf die Frage, ob die Feuerwehr den Container bei weiterer illegaler Müllentsorgung aufgeben würde. Dabei erscheint die "Eselsbrücke" von Bürgermeister Braun tatsächlich nicht sonderlich schwer zu behalten: "Papier und Karton zur Feuerwehr, für alles andere gibt’s die AVR!"