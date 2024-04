Spechbach. (lesa) Wegen eines Wasserrohrbruchs mussten Arbeiter am Dienstag in der Hauptstraße anrücken. Wie Bürgermeister Werner Braun mitteilte, trat der Rohrbruch im Bereich der Einmündung in der Wolf- in die Hauptstraße auf.

"Man hat ein Rauschen gehört und dann hat der Wassermeister geprüft", erklärte Braun auf RNZ-Nachfrage wie der Rohrbruch buchstäblich ans Tageslicht kam. Nur kurz seien gut fünf Häuser ohne Wasser gewesen, dann sei die Leitung repariert gewesen. Das gilt jedoch nicht für die Straße.

Diese muss noch "geschlossen", also der Fahrbahnbelag wieder aufgetragen werden. Dafür ist aber das Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig. Bei der Hauptstraße handelt es sich nämlich um den Abschnitt einer Landesstraße.