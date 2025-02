Spechbach. (cba) Unbekannte haben die Eingangstür der Pralinenmanufaktur Vorbach in der Hauptstraße mit Eiern beworfen. Der Inhaber Helgo Vorbach zeigt sich enttäuscht über die Respektlosigkeit gegenüber seinem mit viel Herzblut geführten Geschäft.

"In Spechbach gibt es kaum noch Läden. Umso trauriger ist es, dass die wenigen, die noch da sind, so behandelt werden", sagt der Konditormeister und Industriekaufmann. Den Vorfall hat er bereits der Polizei gemeldet, doch diese könne nichts unternehmen, da kein Sachschaden entstanden ist. Dennoch sucht Vorbach nach Zeugen und hat an der beschmutzten Eingangstür ein entsprechendes Schild angebracht.

Die Tat muss sich zwischen Freitag vergangener Woche und Sonntag ereignet haben, berichtet Vorbach. Das weiß er deshalb so genau, weil eine Bekannte am Sonntag am Geschäft vorbeifuhr und die mit Eiern beschmutzte Tür entdeckte.

Vorbach betrieb einst zwei Verkaufsstellen in Heidelberg – eine in der Hauptstraße, eine am Karlsplatz. Beide musste er jedoch schließen. Heute produziert er seine edlen Pralinen in Mauer und verkauft sie nur noch in Spechbach, in den Räumen der früheren Sparkassen-Filiale. Doch das Geschäft zu halten, wird immer schwieriger.

Die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise setzen Vorbach zu. So muss er für Schokolade, die inzwischen rund 22 Euro pro Kilo berappen. Vor einem Jahr war das Kilo noch für 16 Euro zu haben. Auch Sahne benötigt Vorbach für die Pralinenherstellung, Eier hingegen nicht. Um sich künftig vor ähnlichen Vorfällen zu schützen, denkt Vorbach nun darüber nach, eine Überwachungskamera zu installieren.

"Das ärgert mich schon. In Spechbach ist der Umsatz ja nicht sehr hoch, und dann muss man noch in eine teure Kamera investieren", bedauert er. Trotz allem bleibt der 57-Jährige optimistisch. Er möchte den Standort Spechbach weiterführen – freilich ohne derartige schmutzige Zwischenfälle. Mögliche Zeugen bittet der Geschäftsinhaber darum, sich bei ihm zu melden unter Telefon 0160/6229517.