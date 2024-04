Spechbach. (cm) Die kleinste selbstständige Gemeinde der Region Heidelberg ist erneut "namenlos": Wieder haben Unbekannte ein Ortsschild von Spechbach gestohlen.

Bereits zum Jahreswechsel war die Tafel am Ortseingang von Eschelbronn kommend abmontiert worden. Nun fehlt das Schild von Epfenbach kommend. "Aktuell fehlt die Ortstafel auf der Landesstraße L530 von Epfenbach kommend", bestätigt Ralph Adameit als Sprecher des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises auf RNZ-Anfrage. Die Behörde ist für die Beschilderung zuständig. "Unser Amt für Straßen- und Radwegebau hat die Ortstafel bei der Vertragsfirma bestellt", so Adameit. Diese soll in den kommenden Tagen wieder angebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Obwohl dies bereits der zweite Schilder-Diebstahl in Spechbach in wenigen Monaten ist, sieht die Behörde laut Adameit hier kein größeres Problem – auch nicht im näheren Umland. Bis die neue Ortstafel installiert ist, regelt ein separates Schild, dass am Ortseingang Tempo 50 gilt.