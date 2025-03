Region Heidelberg. (bmi) Mauer und Gaiberg haben den Anfang gemacht, am kommenden Wochenende ziehen gleich neun Orte rund um Heidelberg nach: Die Saison der Sommertagszüge nimmt am Sonntag Laetare, 30. März, zur Mitte der Fastenzeit an Schwung auf. "Strih Strah Stroh", "Winter ade ..." und "Alle Vögel sind schon da" hallt es nunmehr durch die Straßen der Region.

Der Winter wird symbolisch verbannt und verbrannt – der Rest der Kommunen zieht an den kommenden Sonntagen nach. Die RNZ gibt einen Überblick zu Aufstellung, Zugstrecken, Rahmenprogramm und weiteren Besonderheiten. Bitte Zeitumstellung beachten!

Bammental

"Schtrih, Schtrah, Schtroh, der Summerdag isch do" schallt es am Sonntag ab 14 Uhr durch die Straßen der Elsenztalgemeinde. Dann ist nämlich in der Fabrikstraße Abmarsch des vom Kulturring organisierten Zugs, dessen Aufstellung bereits ab 13.30 Uhr erfolgt. Mit dabei sind die Feuerwehr und ihr Musikverein, der Obst- und Gartenbauverein samt Blumenwagen sowie Kindergärten und Schulen. Die mit Stecken, geschmückten Fahrrädern, Rollern oder Bollerwagen ausgestatteten Kinder erhalten die traditionelle Sommertagsbrezel, ehe es über die Reilsheimer Straße und Hauptstraße bis zum Heimatmuseum in der Bahnhofstraße geht. Hier wird nach der Auflösung des Zugs zu Klängen der Feuerwehrkapelle der Winter verbrannt und der Obst- und Gartenbauverein führt eine Blumentombola durch. Im Anschluss an den Sommertagszug feiert indes der Kindergarten "Kleine Helden" ab 14.30 Uhr sein Frühlingsfest. Am Vertusplatz 2 gibt es um 15.45 Uhr auch einen Singkreis der Kinder.

Heiligkreuzsteinach

Den Winter in seine Schranken weisen: Das ist das Motto für den Sommertagszug, den Gemeinde und Landfrauenverein veranstalten. Hierfür stellen sich die beteiligten Gruppen ab 13.30 Uhr in der Hüttengasse an der Hausnummer 30 auf. Um 14 Uhr geht es dann – gesichert durch die Freiwillige Feuerwehr und begleitet vom Musikverein Trachtenkapelle – über die Silberne Bergstraße, Mühlweg und Rathausstraße zum Karl-Brand-Platz. Dort lädt die Feuerwehr zum Abschluss zu Kaffee und Kuchen am Gerätehaus.

Lobbach

2025 steigt der Sommertagszug der Gemeinde wieder in Waldwimmersbach: Dort stellen sich die Teilnehmer bis 13.30 Uhr an der evangelischen Kirche in der Alten Haager Straße auf und laufen dann über Herling, Erlenweg und Waldstraße zur Schule. Es spielt der Musikverein Waldwimmersbach auf. Am Ziel an der Wimmersbachhalle gibt es dann laut Gemeinde "ein gemeinsames Singen von Kindergarten und Schule". Hier bewirtet der Elternbeirat des evangelischen Kindergartens Waldwimmersbach.

Meckesheim

Hier liegt die Organisation des Sommertagszugs in den Händen der Karl-Bühler-Schule. Aufstellung für das Spektakel ist um 13.45 Uhr an der Güterhalle beim Bahnhof. Von dort aus führt der Umzug entlang von Bahnhof-, Friedrich-, Eschelbronner und Schulstraße bis zur Auwiesenhalle. Dort finden dann Aufführungen und Beiträge der Kindergärten und Schulen statt und es gibt Kaffee und Kuchen. Der Erlös der Cafeteria sowie Spenden gehen an den Förderverein der Schule. Aufgrund der laufenden Baumaßnahmen auf dem Schulhof muss auf das traditionelle Verbrennen des Winters verzichtet werden, wie die Organisatoren mitteilen.

Neckargemünd

> In der Kernstadt organisiert die Stadtverwaltung traditionell am Freudensonntag "Laetare" den Sommertagszug. Hierfür stellen sich die Teilnehmer ab 14 Uhr auf dem Festplatz unter der Friedensbrücke auf. Dort gibt es auch die Sommertagsbrezeln und die besten Zugteilnehmer werden prämiert. Um 14.30 Uhr geht es dann über Elsenzweg, Bahnhof-, Haupt- und Julius-Menzer-Straße in den Menzerpark. Vor der dortigen Villa wird der Schneemann verbrannt.

> Im Stadtteil Mückenloch übernimmt die Ortsverwaltung die Organisation des Umzugs mit Beginn um 13.30 Uhr. Bereits ab 13 Uhr erfolgt die Aufstellung in der Neckarhäuserhofstraße bei Hausnummer 13 bis 15. Der bunte Lindwurm zieht dann in Begleitung des Musikvereins über die Tal-, Friedhof- und Parkstraße zurück zum Platz hinter dem Feuerwehrhaus. Dort wird der Winter verbrannt. Anschließend gibt es beim "Café Florian" im Schulungsraum der Feuerwehr Kaffee und Kuchen.

Schönau

Auf dem Festplatz versammelt sich der bunte Lindwurm um 13.30 Uhr zur Aufstellung. Um 14 Uhr geht es durch das Wohngebiet über Carl-Freudenberg-, Friedrich-Ebert-, Jahn- und Luisen- in die Neckarsteinacher Straße. Über die Hauptstraße geht’s weiter in den Ringmauerweg, zum Marktplatz und dann zum Parkplatz hinter dem Bürgerhaus. Hier löst sich der Zug auf, der Schneemann wird verbrannt und es gibt eine Bewirtung durch den Förderverein der Carl-Freudenberg-Schule. Begleitet wird der Zug neben der Feuerwehr auch durch die Bimmelbahn des Obst- und Gartenbauvereins und die Odenwälder Trachtengruppe. Nach einer Trachtenkapelle sucht die Verwaltung noch.

Wiesenbach

Der Sommertagszug wird in Wiesenbach in diesem Jahr mit einem Frühlingsfest und dem 70. Geburtstag der Kulturgemeinschaft Wiesenbach 1955 gefeiert. Diese veranstaltet auch den Umzug, für den um 13.30 Uhr die Aufstellung in der Vorstädter Straße erfolgt. Über Haupt- und Rosenstraße und "In der Au" geht es für die Gruppen der Kindergärten und der Panoramaschule begleitet vom Musikverein zur Biddersbachhalle. Auf dem dortigen Parkplatz wird der Winter verbrannt, der Elternbeirat der Schule verkauft Kuchen und der Kulturverein bietet weitere Speisen und Getränke. Ebenfalls angeboten werden Aktionen für Kinder wie ein Schokokuss-Katapult, Dosenwerfen, Hüpfburg, modellierte Luftballons und Glitzer-Tattoos. Die Jugendkapelle des Musikvereins sorgt zudem für ein Platzkonzert.

Wilhelmsfeld

Hier lädt die Gemeinde als Veranstalter um 14 Uhr in den Angelhofweg.Von dort geht es über die Alte Römerstraße und "Am Hirschwald" zum Hirschwald-Parkplatz. Dort wird der Abschluss gefeiert und das Restaurant Talblick sorgt bei gemütlichem Beisammensein für Bewirtung.

Weitere Orte

Vorfreude ist die schönste Freude – dieses Motto beherzigen dürfen oder müssen die Anhänger des Sommertagszugs in den übrigen Kommunen rund um Heidelberg. Die meisten müssen nur eine Woche warten: Am 6. April steigen die Umzüge in Eppelheim (mit Einschränkungen), Neckargemünd-Dilsberg, Neckargemünd-Waldhilsbach, Neckarsteinach, Sandhausen, Schönau-Altneudorf, Meckesheim-Mönchzell und Leimen-Gauangelloch – im letzteren Ort inklusive Frühlingsfest. Für den 27. April ist der Sommertagszug in Spechbach avisiert, für den 4. Mai in Dossenheim und Leimen-St. Ilgen samt Frühlingsfest. Frühlingsfest und Sommertagszug werden in der Leimener Kernstadt dann eine Woche später am 11. Mai gefeiert. Bis 2026 warten müssen die Nußlocher: Hier findet der Sommertagszug nur alle zwei Jahre statt.

> Der Sommertagszug ist ein Brauchtumsfest in der alten Kurpfalz und in angrenzenden Gebieten. Seine Wurzeln lassen sich bis in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, also Anfang des 17. Jahrhunderts, zurückverfolgen. Zum Beispiel in Bammental "vermerkt eine alte Gemeinderechnung von 1654 auch Ausgaben für die Kinder anlässlich des Sommertagszuges", wie der Kulturring Bammental berichtet. Auch Lieselotte von der Pfalz, Schwägerin von König Ludwigs XIV., hat 1696 in ihren Briefen den Sommertagszug in Heidelberg erwähnt. Traditionell findet der Sommertagszug am Sonntag Laetare und damit drei Wochen vor Ostern statt. Durch örtliche Tradition feiern einige Kommunen das zu den Bräuchen der Winterverbrennung gehörende Fest auch an anderen Terminen. Erneut in Bammental wird etwa 1740 erwähnt, "dass den 27. Martzi die allhiesigen Kinder am Sommertag Laetare den Sommer herumgetragen haben".

> Heidnische Ursprünge sind für den Brauch sehr wahrscheinlich. Er stellt den letzten Kampf des Winters mit dem Sommer dar. Der Winter wird dabei vom Sommer besiegt und schließlich verbrannt. Auch Elemente des sogenannten Heischebrauchs – ein Brauch, bei dem es um das Fordern oder Erbitten von Gaben geht – fließen beim Sommertag wohl mit ein. Am Ende des Winters wurden früher viele Kinder zum Betteln geschickt, weil die Vorratskammern leer waren.

> Symbole des Sommertagszugs sind mit buntem Papier und bunten Bändern geschmückte Stecken. Sie sind Ausdruck der Freude, sollen magische Kräfte besitzen und Fruchtbarkeit für Mensch, Tier und Pflanze bringen. Die Brezel ist ein Symbol der Sonne, ihre Form ist aus dem Sonnenrad entwickelt. Das Ei gilt als Sinnbild des Lebens und der Fruchtbarkeit. Die Butzen symbolisieren als überlebensgroße Figuren Winter und Sommer. Und schließlich wird allerorts neben Frühlingsliedern das allseits bekannte Sommertagslied "Strih, Strah, Stroh, de Summerdag is do" besungen.