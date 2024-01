Edingen-Neckarhausen. (nip) "Die zentrale Lage ist ideal und das Angebot vollkommen ausreichend", fand Helmut Elsner nach dem Verlassen des "Teo" am Rande des Parkplatzes vor dem Neckarhäuser Freizeitbad. Der Kleinstladen der Handelskette "Tegut" hat kurz vor Weihnachten eröffnet und erfreut sich einiger Beliebtheit. Im Prinzip ist der "Teo" ein begehbarer Automat: Um hineinzukommen braucht man entweder eine EC-Karte oder eine App auf dem Smartphone.

"Es gab anfangs Vorbehalte. Ältere dachten, dass es schwierig sein könne, dort einzukaufen", schilderte Barbara Dietz-Becker am frühen Donnerstagnachmittag. Die Leiterin des Seniorentreffs wartete gemeinsam mit weiteren 20 Senioren vor Ort auf Bürgermeister Florian König. Er hatte den Senioren vom Neckarhäuser Treff zugesagt, einmal mit ihnen im "Teo" einkaufen zu gehen, um ihnen zu zeigen, wie der Zutritt funktioniert, man dann im Laden die Einkäufe scannt und per Karte bezahlt.

"Ich freue mich, dass wir mit etwas Besonderem ins neue Jahr starten", sagte König vor der Eingangstür des kleinen Ladens. Dort steht der Scanner, auf dessen Oberfläche man seine EC-Karte oder das Smartphone mit entsprechender App hält. Nicht nur das Ehepaar Elsner zückte die Bankkarte, sondern auch die anwesenden Damen des deutlich angewachsenen Seniorentreffs.

Vor nicht allzu langer Zeit noch wurde dessen Einstellung im Gemeinderat debattiert – inzwischen hat Barbara Dietz-Becker daraus wieder eine Institution gemacht, die indes fest in weiblicher Hand ist. Der einzige ältere Herr sei kürzlich in seinen hohen 90ern verstorben, erzählten die Damen.

Beim Hineingehen ist kurz das Gerichtsurteil ein Thema, das vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof kürzlich nach zweijährigem Rechtsstreit zwischen der Stadt Fulda und dem Unternehmen Tegut erlassen wurde: Demzufolge müssen die kleinen digitalen Supermärkte "Teo" an Sonn- und Feiertagen schließen. So will es das hessische Ladenöffnungsgesetz.

"Das bei uns aber nicht gilt", wie Lisa Schoofs, die Referentin des Bürgermeisters feststellte. "Auf uns hat das keine Auswirkungen." Hoffentlich bleibe das so. König merkte an, er halte das Gerichtsurteil für überzogen. Denn in der Konsequenz müssten dann auch alle Automaten der Landwirte an diesen Tagen schließen. Oder auch die kleinen Läden in Bahnhöfen und in den Tankstellen.

Im Inneren des "Teo" war am Dienstagnachmittag gerade Can Devran dabei, Vorräte aufzufüllen. "Das mache ich mehrmals in der Woche", erklärte er. Und ja, der Laden werde angenommen. "Die Auswahl ist gut und preislich ist das voll okay", meinte eine ältere Dame. Sie habe gerade Rote Beete für 99 Cent erstanden: "Das ist nicht teuer."

Andere entschieden sich für Nüsse und Orangen – an diesem Nachmittag geht es erst einmal darum, den Laden zu verstehen, denn bis dato hatte keine aus dem Seniorentreff dort eingekauft. "Für den täglichen Bedarf gibt es alles", meinte eine der Teilnehmerinnen des Vor-Ort-Praxistests.

Manche Dinge wie Windeln oder Alkohol gibt es nicht. Bei Letzterem ist die Alterskontrolle nicht machbar. Und dass am "Teo" getrunken wird, möchte die Kommune eh nicht. Die Rückgabe von Pfandflaschen ist ebenfalls nicht möglich. Eventuell werde die Gemeinde auf Spendenbasis eine Tonne für die leeren Pfandflaschen aufstellen, meinte König.

Am Ende des gemeinsamen Termins fielen die Rückmeldungen über das Einkaufserlebnis positiv aus: "Das ist ja doch richtig einfach", freute man sich.