Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Für die Schüler geht es auch in der Region am Montag wieder los: Schulstart. Darauf weisen auch die gelben Banner hin, die in den vergangenen Tagen an den Straßen aufgehängt wurden. Die RNZ hat bei den Bildungseinrichtungen rund um Heidelberg nachgefragt, wann genau bei ihnen der Unterricht beginnt und wie der Einstieg ins Schuljahr