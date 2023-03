Von Christoph Moll

Region Heidelberg. "Schüler machen Zeitung" öffnet Türen, die ansonsten verschlossen bleiben. Diese Erfahrung machten am Samstagnachmittag zwei Schüler der Bammentaler Elsenztalschule. Für Luc Lupaschko und Mirco Koch öffnete das Medienbildungsprojekt von Rhein-Neckar-Zeitung und Sparkasse Heidelberg ganz konkret die Türen zum Medienbereich der PreZero Arena in Sinsheim.

Die beiden 14 und 15 Jahre alten Neuntklässler aus Bammental durften als Schülerreporter das Fußball-Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC verfolgen. Und sie erwiesen sich als "Glücksbringer".

"Schüler machen Zeitung" läuft aktuell an elf Schulen rund um Heidelberg. Über 600 Schüler erhalten vier Wochen lang kostenlos die RNZ ins Klassenzimmer. Teil des Projekts ist ein Schreibwettbewerb, bei dem die Jugendlichen über ein Thema ihrer Wahl einen Artikel verfassen.

Für Luc und Mirco war klar: "Wir würden gerne über ein Bundesliga-Spiel berichten." Also bewarben sie sich bei der TSG Hoffenheim und hatten Erfolg – vielleicht auch dank ihrer Argumentation: So erklärten sie, dass eine Person alleine das Spiel nicht aus verschiedenen Perspektiven beleuchten könne. Die TSG Hoffenheim ermöglichte sodann zwei Akkreditierungen – also Zugänge zum Medienbereich.

Zunächst konnten die beiden Jugendlichen das Spiel von der Pressetribüne aus verfolgen. In der Halbzeitpause gab’s dann Tipps von RNZ-Sportredakteur Nikolas Beck. Er erklärte den Schülern, worauf er während des Spiels achtet.

So gehe es für ihn nicht darum, das Spielgeschehen einfach nachzuerzählen. Vielmehr sei eine einordnende Analyse mit "Randgeschichten" gefragt. So achte er auch auf das Verhalten von Trainern und Spielern. "Nach dem Abpfiff beginnt unsere Arbeit so richtig", erklärte Beck.

Dann werden in der sogenannten "Mixed Zone" Interviews mit den Spielern geführt. Hier hatten Luc und Mirco ebenso Zutritt wie zur Pressekonferenz mit den Trainern.

Da Luc und Mirco selbst gerne Fußball spielen und eigentlich dem FC Bayern München die Daumen drücken, waren sie – wie es sich für Journalisten gehört – völlig neutral. "Wir hatten nur gehofft, dass das Spiel nicht 0:0 ausgeht", sagten die beiden. Und von Mitarbeitern der TSG gab’s nach dem Hoffenheimer 3:1-Sieg Schulterklopfer für die Glücksbringer: "Ihr könnt gerne wieder kommen."