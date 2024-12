Von Marion Gottlob

Schriesheim. Es war ein "Sprung"! Seit September proben 30 Kinder jeden Dienstag ein bis zwei Stunden für das "Krippenspiel der Vögel", das in der Evangelischen Stadtkirche an Heiligabend gezeigt werden soll. Beim Besuch der RNZ übten sie erstmals nicht im Gemeindehaus, sondern in der Kirche – vor allem komplett auswendig und ohne Text in Händen.