Schriesheim. (hö) Die Leitstelle meldete am Freitagvormittag um 10.23 Uhr der Feuerwehr in der Edelsteinstraße einen Zimmerbrand – wahrscheinlich in der Küche. Die Wohnung sei verraucht. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, bestätigten sich die meisten Angaben – nur dass es nicht in der Küche, sondern im Bad gebrannt hatte.

Der Bewohner hatte schon zuvor die Wohnung mit seinem Hund verlassen und blieb unverletzt – was später auch der Rettungsdienst bestätigte, der den Mann untersucht hatte.

In die verrauchte Wohnung ging ein Trupp mit Atemschutzgeräten rein; um die Rauchausbreitung im gesamten Haus zu verhindern, wurde ein spezieller Vorhang in die Eingangstür der Wohnung gesetzt. Nach einiger Suche wurde schließlich das Feuer im Bad lokalisiert und zügig gelöscht. Parallel ging ein weiterer Trupp unter Atemschutz ins Haus, um es nach weiteren Personen abzusuchen; aber glücklicherweise war niemand mehr drin.

Nachdem das Feuer gelöscht worden war, wurde die Wohnung mit Hilfe eines Überdrucklüfters entraucht; dennoch ist sie momentan nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro.

Der Einsatz der Feuerwehr war nach gut eineinhalb Stunden beendet; sie war mit 21 Personen und sechs Fahrzeugen der Abteilungen Stadt und Altenbach vor Ort; zudem war auch die Dossenheimer Kollegen mit sechs Mann und einem Wagen hier.