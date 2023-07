Schriesheim. (hö) Am Sonntagabend brannte unterhalb des Madonnenbergs auf etwa 50 Quadratmetern eine Wiese; das weithin sichtbare Feuer drohte, auf den nahen Wald überzugreifen. Weil die Fahrzeuge nicht vor Ort fahren konnten, verlegte die mitalarmierte Hirschberger Wehr eine 120 Meter lange Wasserleitung, die unter anderem vom Schriesheimer Tanklöschfahrzeug versorgt wurde. Das Feuer war schnell gelöscht, die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Insgesamt waren 37 Mann und neun Fahrzeuge im Einsatz.

Bereits am frühen Samstagmorgen soll es angeblich am Steinbruch ein Feuer gegeben haben, doch die Wehr fand nichts. Stattdessen war an der B3 in Richtung Dossenheim ein Heuballen in Brand geraten; das Löschen war schnell erledigt. Am Wochenende gab es noch vier weitere Einsätze, davon ein angeblich brennendes Auto am Autobahnzubringer. Da rauchte nichts, der geparkte Wagen hatte wohl nur einen technischen Defekt.