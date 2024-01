Schriesheim. (nip) Wenn es nach der Grünen Liste geht, wäre eine Gestaltungssatzung für Zäune wünschenswert. Denn mit der Gestaltung einer Begrenzung in der Alexander-Mack-Straße hat die Fraktion so ihre Probleme. "Weniger mit der Höhe, als mit dem Material", meinte Christian Wolf in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU). Er fand: "Das nimmt offenbar zu mit dem Plastik."

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote