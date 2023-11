Wie Teile des Kompressorenhauses gerettet werden könnten

Schriesheim. (hö) Soll denn gar nichts mehr an den Steinbruch erinnern, wenn das Kompressorenhaus abgerissen ist, wie es der Gemeinderat in der letzten Woche beschlossen hat? Reiner Frank Hornig gibt sich noch nicht ganz geschlagen. Er hat die Idee, zumindest Teile der Natursteinfassade im Erdgeschoss des Hauptgebäudes zu retten und sie am Neuen Rathaus, vielleicht am Weinberg, dem nach Peter

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote