Wiesloch. (gr) Ylva Neuert ist die neue Weinprinzessin für den Bereich Kraichgau und Badische Bergstraße. Dies gab Holger Klein, Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbandes, bekannt. Die frisch gekürte Weinprinzessin wurde von der amtierenden Badischen Weinkönigin Julia Noll und den beiden Badischen Weinprinzessinnen Alisa Höll und Katharina Bruder gekrönt. Die feierliche Veranstaltung fand im Rahmen des 21. Weinfestivals im Palatin in Wiesloch statt. Die 18-jährige Ylva Neuert überzeugte in einem Auswahlverfahren eine zwölfköpfige Fachjury unter Leitung von Holger Klein. Neben der amtierenden Weinkönigin Noll waren auch ehemalige Weinhoheiten sowie Winzer in der Jury vertreten.

Neben Charme und Eloquenz im Auftreten kam es dem Auswahlgremium natürlich auch auf Fachwissen an. Die Kandidatinnen für das Prinzessinnenamt mussten unterschiedliche weinspezifische Fragen aber auch zu Baden allgemein und natürlich dem eigenen Gebiet - Kraichgau und Badische Bergstraße – beantworten. "Ylva Neuert hat die Befragung mit Bravour und viel Fachwissen gemeistert", lobte Holger Klein bei der Verkündung der Entscheidung. "Man merkt, dass sie schon Erfahrung als Schriesheimer Weinprinzessin sammeln konnte." Dieses Amt hatte Ylva Neuert in ihrer Heimatgemeinde nämlich bereits für ein Jahr inne und offensichtlich so viel Spaß daran, dass sie sich nun für die nächsthöhere Stufe in der Hierarchie der Weinhoheiten mit Erfolg bewarb.

Damit führt sie nun eine kleine Familientradition fort. Auch ihre Mutter und zwei Tanten waren bereits Weinprinzessinnen. "Mein Uropa hatte eine Kelterei in Weinheim, mein Opa besaß Weinberge und meine Mutter ist mit Weinanbau aufgewachsen", erzählt Neuert. Sie selbst habe sich mit einem Praktikum beim Weingut Carl Freudenberg in Weinheim fachlich auf ihre Aufgaben vorbereitet. Beruflich absolviert sie aktuell eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin an der Uniklinik Mannheim.

In ihrer Freizeit ist die sportliche junge Frau gerne mit ihrem Hund draußen unterwegs und spielt Softball bei den Raubrittern Schriesheim. Im Anschluss an ihre Inthronisation hatte die frisch gekrönte Prinzessin Gelegenheit, mit dem badischen Wein-Hoheitentrio den beim Weinfestival vertretenen Betrieben einen Besuch abzustatten und das eine oder andere Schlückchen zu verkosten.

Ab sofort wird Ylva Reichert für das laufende Weinjahr die regionalen Weinbaubetriebe von Karlsruhe bis Weinheim vertreten. Ihre Vorgängerin als Bereichsweinprinzessin, Julia Reichert aus Kürnbach, hatte zuvor Krone und Halsschmuck gegen eine Ehrenurkunde des Badischen Weinbauverbandes und eine silberne Brosche als Dank für ihr Engagement für die regionalen Weine eingetauscht. Das vergangene Jahr sei für sie voller schöner Erlebnisse gewesen, berichtete Reichert. "Eines der schönsten Erlebnisse war der Umzug in Schriesheim am Mathaisemarkt." Auch die Krönung der Deutschen Weinkönigin in Neustadt an der Weinstraße im letzten Jahr sei ihr noch in guter Erinnerung. "Die Weinprobe, die ich im März in meiner Heimatgemeinde Kürnbach moderieren durfte, war auch etwas Besonderes."