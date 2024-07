Von Nicoline Pilz

Schriesheim. Was war der Freitagabend nur für ein Abend! Fußballfrei, gewiss, aber der vom Kulturkreis Schriesheim in Kooperation mit Word Up! veranstaltete "Poetry Slam Deluxe" auf dem Bürgermeister-Rufer-Platz am Zehntkeller war mindestens so spannend wie ein Halbfinale bei der Europameisterschaft. Auf einer Applauso-Meter-Skala – obwohl es so etwas