Von Micha Hörnle

Schriesheim. Mit etwas Verzögerung folgt wohl noch in dieser Woche die Stadt den Nachbarkommunen Hirschberg und Dossenheim: Dort gilt bereits seit gut zwei Monaten Tempo 30 auf der B 3. In Kürze gilt nicht nur auf der Landstraße durchgängig in der Ortsdurchfahrt die neue Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30, sondern auch in Teilstücken der Ladenburger