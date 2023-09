Madonnenberg-Weinlese "ist immer schön und lustig"

Von Edda Nieber

Schriesheim. Die Sonne scheint, der Himmel ist strahlend blau. Hoch oben in den Weinbergen, zwischen Reben und Trauben, hat man gerade an so herrlichen Tagen eine wunderschöne und glasklare Sicht auf Bergstraße und Rheinebene.

"Es ist fantastisch. Von hier oben sieht man, dass wir in der Toskana Deutschlands leben", strahlte Hansjörg Höfer,