Von Karim Skeirek

Schriesheim. "150 Jahre wird man nicht alle Tage" so beschrieb es der Vizepräsident des Badischen Sportbunds, Gerhard Schäfer, am Freitagabend treffend. Mit ihm hatten sich über 100 Mitglieder des Sportschützenvereins (SSV) Strahlenburg im Zehntkeller versammelt, um das große Jubiläum gebührend zu feiern – und das gleich an zwei Tagen. Los ging es am