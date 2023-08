Schriesheim. (nip) Es gab mitnichten nur Kritik an der "Riesenmauer" in Altenbach in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU): Michael Mittelstädt (CDU) sprach von einem "gelungenen Projekt", Jutta Becker (Freie Wähler) fand, der Bauherr habe sich hier viel Mühe gegeben, und Sebastian Cuny (SPD) sagte, man sehe hier eine gute städtebauliche Lösung zugunsten des

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote