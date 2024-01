Schriesheim. (hö) Eigentlich ärgert sich Ruth Seufert fast jeden Tag: Die Wände ihres Hauses in der Heidelberger Straße werden regelmäßig von Hunden bepinkelt oft liegen auch Haufen vor den Fenstern von "Utes Bücherstube" und dem "Kinderlädchen". Sonst hebt sie als Vermieterin diese Hinterlassenschaften auf oder spült sie mit einem Eimer Wasser fort – was aber bei diesen Temperaturen schwierig ist.

Daher appelliert sie an die Hundehalter, einfach mehr auf ihre Vierbeiner zu achten. Zumal der Dreck für die Einzelhändler ein großes Ärgernis ist – gerade wenn beim "Kinderlädchen" die ausgelegte Kleidung mal in einen Haufen fallen sollte. "Wir sollten froh sein, dass wir in Schriesheim überhaupt noch Läden haben", findet Seufert. Foto: Seufert