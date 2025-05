Schriesheim. (hö) Das kleine Gewerbegebiet am Säulenweg biegt in die Zielgerade ein. Denn nun steht ihm baurechtlich kaum mehr etwas im Wege. Ein letztes Mal holte das Bauamt die Stellungnahmen von Behörden ein, insgesamt gab es 24 Rückmeldungen; von den Bürgern hingegen kam nichts. Der Gemeinderat nahm am Mittwoch die Stellungnahmen ohne Aussprache zur Kenntnis. Im nächsten Schritt muss er

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote