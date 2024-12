Von Micha Hörnle

Schriesheim. Eine Explosion zerstörte am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages gegen 20.20 Uhr einen Imbisswagen an der Kelterhalle der Winzergenossenschaft (Dossenheimer Weg 21). Der Knall war bis nach Dossenheim zu hören, und die Wucht war so groß, dass einige Trümmerteile bis zu 35 Meter weit flogen – zum Beispiel auf das Dach eines angrenzenden