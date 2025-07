Schriesheim. (nip) Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) versagte am Montagabend in seiner Sitzung eine benötigte Befreiung, um aus einem Stellplatz in den Fensenbäumen einen Fahrradabstellplatz zu machen. Die Stadträte folgten damit der Empfehlung der Verwaltung, die fürchtet, hier einen Präzedenzfall zu schaffen.

Eigentlich hat der Antragsteller die Ablehnung selbst