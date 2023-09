Schriesheim. (web) Wanderer nutzten trotz Absperrung und Warnschildern einen Pfad am Ölberg – und am Ende mussten Feuerwehr und Rettungsdienst einer von Hornissen gestochenen Frau helfen: Das Geschene vom Wochenende bewegte die Gemüter in der RNZ-Leserschaft, auch weil es offenbar nicht das erste Mal war, dass Absperrungen und Warnschilder im Wald geflissentlich ignoriert werden.

Das vermutlich durch ein Unwetter freigelegte Hornissennest ist indes noch da. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch auf RNZ-Anfrage mit. Das Nest werde aber noch diese Woche von "fachkundigem Personal" überprüft.

Das weitere Vorgehen – auch eine mögliche Umsetzung oder Entfernung der Insekten – richte sich nach der Hornissenart sowie der Gesamteinschätzung der Fachleute. Die Stadt bittet die Bürger, die Absperrungen des Pfads sowie die provisorisch angebrachten Schilder unbedingt zu beachten und das Gebiet rund um das Hornissennest zu meiden. Sobald die Tiere umgesiedelt beziehungsweise das Nest von dieser Stelle entfernt wurde, werde man dies entsprechend kommunizieren.