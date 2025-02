Von Stefan Kern

Schriesheim. Umfragen zufolge sehen derzeit wenige Menschen in die Richtung derer, die am Freitag neben dem Alten Rathaus demonstrierten. Denn politisch spielt der Klimawandel aktuell keine überragende Rolle. Aber, und davon waren die Initiatoren der Kundgebung für Demokratie und Klimaschutz überzeugt: Nichts könnte falscher sein.

Der Kampf um die Demokratie und derjenige um den Klimaschutz seien miteinander verkoppelt, so das Vorstandsmitglied im Verein Energiewende Bergstraße, Michael Nowag. In den USA habe sich die rücksichtslose Verteidigung privater Eigentumsinteressen weit oben in der Gesellschaft verbündet mit der Wut Unterprivilegierter auf vermeintliche ökologische Eliten. Das ziehe Demokratie wie Klimaschutz in Mitleidenschaft. So weit dürfe es hier nicht kommen, weswegen die Kundgebung für Demokratie und Klimaschutz so wichtig sei. Dabei ließ Nowag nicht unerwähnt, dass es ihn traurig stimme, dass dieser gedankliche Ansatz Zwist in der Stadt hervorgerufen habe: "Spaltung und Polarisierung schadet am Ende uns allen." Es waren Worte, die von den 150 bis 200 Teilnehmenden mit Applaus bedacht wurden.

In das gleiche Horn stieß der katholische Pfarrer Ronny Baier, der aus der zehn Jahre alten Enzyklika "Laudato si" des Papstes Franziskus zitierte. Es war eine Schrift aus Sorge um das "gemeinsame Haus", in der der Papst eine universale Solidarität einforderte. Leider sei der Umgang mit unser aller Haus seither nicht besser geworden, worunter vor allem die Ärmsten der Armen zu leiden hätten. Baier ist sich wie Franziskus sicher, dass es nicht allein hilft, technische Lösungen für die Klimakrise herbeizusehnen. "Wir müssen unser Verhalten ändern."

Thomas Rinneberg, Vorsitzender des Vereins Energiewende Bergstraße, lenkte den Blick auf die ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels. Es stehe außer Frage, dass reagieren teurer werde als agieren. "Die Gesamtinvestitionen in die Energiewende bis 2100 sind sechs Mal geringer als die geschätzten Kosten der Klimafolgen allein bis 2050." Eine Studie des "International Monetary Fund" habe ergeben, dass jedes Grad Temperaturanstieg mehr als zwei Prozent Rückgang des Bruttoinlandprodukts zur Folge habe.

Klimaschutz sei keine linksgrüne Klientelpolitik, sondern müsse allen am Herzen liegen. "Die Klimakrise macht uns schon jetzt ärmer", so Rinneberg: Die Ernährungskosten steigen durch Extremwetter und über alle Lebensmittelgruppen hinweg. Steuern nehmen zu, weil der Staat mehr für Schadensbehebung, Gesundheitsversorgung und Schutzinfrastruktur ausgeben muss. Ein Beispiel vor Ort stelle das Regenrückhaltebecken oberhalb des Mühlenhofs dar. Die Anpassung des Beckens an neue Herausforderungen könne nicht wie geplant fünf, sondern 20 bis 25 Millionen Euro kosten. Den Klimawandel ignorieren, das könne sich die Gesellschaft nicht leisten.

Eine Sicht, die Waltraud Burger, Mitglied bei Energiewende Bergstraße, teilte und dabei an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts erinnerte. Die Richter hatten den Klimaschutz als Fürsorgepflicht des Staates zum Schutze jüngerer Bürger definiert. Das koste Geld, und genau deshalb sei eine Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung aussagekräftig. Die AfD, die keine Klimaschutzbemühungen zeige, entlaste mit ihren Steuerplänen massiv Vermögende und belaste kleinere Einkommen. Bei der FDP sehe es ähnlich aus, erklärte sie unter anderem anhand einer Modellrechnung für je eine Familie mit einem Jahreseinkommen von 180.000 Euro beziehungsweise 40.000 Euro. Bei der CDU würden die Vermögenden ebenfalls entlastet, aber auch die Ärmeren erführen leichte Entlastung. Die SPD wolle beide Gruppen entlasten, aber die ärmere deutlich stärker. Bei Grünen und Linken würden dagegen untere Einkommensgruppen stark entlastet; die höheren Einkommensgruppen entlasteten die Grünen nur leicht, die Linken belasteten sie sogar etwas mehr.

Interessant seien, so Burger, die Folgen für den Haushalt. Laut des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in München seien die Löcher zum Teil gewaltig. Bei der AfD wäre es ein Minus von über 154 Milliarden Euro, bei der FDP über 141 Milliarden Euro und bei der CDU über 96 Milliarden Euro. Links wird das Minus etwas kleiner: Bei der SPD wären es minus acht Milliarden Euro, bei den Grünen minus 2,5 Milliarden Euro und bei der Linken wäre es sogar ein kleines Plus. Das Volumen des aktuellen Bundeshaushaltes beläuft sich auf rund 460 Milliarden Euro. Rechts der Mitte würden vor diesem Hintergrund wohl "extreme" Sparbemühungen losgetreten, die die Gesellschaft zerreiße und Klimaschutz am Ende ebenso verunmögliche wie Demokratie. Eine Gefahr, so die letzte Rednerin Kathrin Coch, gegen die alle aufstehen müssten. Demokratie und Klimaschutz brauche aller Engagement. Lauter Applaus.