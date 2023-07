Schriesheim. (hö) Es ist eher ungewöhnlich, dass für ein paar Häuser in den Feldern ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Aber in diesem Fall geht es nicht anders: Denn hier handelt es sich um den Bauhof im Ladenburger Fußweg, und das Ziel des Bebauungsplans ist, ihn langfristig an seinem jetzigen Standort zu sichern.

Denn in einem solchen Außenbereich dürfte es eigentlich nur laut