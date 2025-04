Von Micha Hörnle

Schriesheim-Altenbach. Die Verwaltungsstelle in Altenbach soll umziehen – und zwar in die beiden Räume des evangelischen Gemeindehauses hinter dem "Café Drehscheibe". Grund ist, dass die im Kindergarten untergebrachte Betreuung der Schulkinder ("flexible Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr") mehr Platz braucht; zumal der Kindergarten ab dem kommenden Jahr grundlegend saniert werden soll (Bericht folgt). Bereits jetzt schon werden die beiden Räume des Gemeindehauses von der "Verlässlichen Grundschule" (Betreuung bis 14 Uhr) genutzt. Nun ist der Plan, dass diese beiden Betreuungsangebote im Kindergarten und im Gemeindehaus in die Verwaltungsstelle ziehen; und die würde im Gegenzug ins Gemeindehaus gehen.

Größere Umbauten seien nicht notwendig, so Ortsvorsteher Carsten Junghans. Lediglich müssten die Balkontüren zu Fluchttüren umgewandelt werden, zudem sei ein zweiter Rettungsweg (wahrscheinlich eine Fluchttreppe zum Abtsweg) nötig. Die Kosten von 75.000 Euro seien im Haushalt eingestellt. Doch ganz ohne Diskussionen ging es nicht: Während Melvin Leibinger (Altenbacher Liste/Freie Wähler) und Sabine Stern (Grüne Liste) auf die Vorteile dieser Lösung hinwiesen – mehr Platz für die Grundschulkinder, Nähe zur Schule und genug Möglichkeiten zum Spielen und Toben – brachten Karl Reidinger (CDU) und Karin Malmberg-Weber (SPD) Kritik an: Ersterer erinnerte daran, dass die Stadt 2021 die beiden Räume im Gemeindehaus angemietet und zuvor für 45.000 Euro habe umbauen lassen.

In der Verwaltungsstelle sollen nachmittags Grundschüler betreut werden (bisher im Kindergarten und im Gemeindehaus). Foto: Kreutzer

Hier sollte, rief Malmberg-Weber ins Gedächtnis, die offene Jugendarbeit für Altenbach angesiedelt werden: "Doch das wurde nie verfolgt und läuft bis heute ins Leere." Am Ende kam, nach längerem Leerstand, kein Jugendtreff in das Gebäude, sondern lediglich die flexible Nachmittagsbetreuung. Zöge man nun in diese Räume, "geben wir eine vorzeigbare Verwaltungsstelle auf und ziehen in die zweite Reihe". Zudem sei die neue Örtlichkeit nur über den "Hintereingang" erreichbar, also "nicht einladend und nicht würdig", schließlich solle "Altenbach ein Gesicht haben." Reidinger fand zudem die beiden Räume für die Verwaltungsstelle zu klein. Und sollten dann die Ortschaftsratssitzungen im oberen Saal stattfinden? Und wenn ja, müsse man dann jedes Mal bei der evangelischen Kirchengemeinde anfragen? Kurzum: "All diese Einschränkungen machen eine Verwaltungsstelle an diesem Ort fast nicht möglich."

Stefan Bernauer (Bürgergemeinschaft) sah durchaus die Kritikpunkte, meinte aber: "Wir haben keine bessere Alternative." Denn würde die Verwaltungsstelle nicht ins Gemeindehaus ziehen, dann sei völlig unklar, wo die Grundschüler am Nachmittag betreut werden sollen. Junghans meinte: "Wir tauschen, wir verzichten nicht." Benjamin Ullrich (Grüne Liste) fand, die Räume der Verwaltungsstelle seien "für den Alltag zu groß"; und Stern fand, deren neuer Standort sei auch für das Café Drehscheibe gut. Hans Beckenbach (AL/FW) verwies darauf, dass das auch der geplanten Quartierszentrale im Gemeindehaus (siehe Artikel unten) zugute komme. In diesem Gebäude würde also dann ein zentraler Anlaufpunkt entstehen.

Es gibt aber noch einen weiteren Vorteil: Die Räume im Gemeindehaus wären barrierefrei erreichbar – und genau das ist die Verwaltungsstelle, die nur über mehrere Treppen erreichbar ist, nicht. Deswegen unternahm bereits 2015 die Grüne Liste einen Vorstoß, hier einen Fahrstuhl einzubauen; 2021 legte Malmberg-Weber noch einmal nach – und erhielt im Ortschaftsrat – gegen den Widerstand des damaligen Bürgermeisters Hansjörg Höfer – eine Mehrheit. Aber passiert ist nie etwas.

Am Ende war sich das Gremium relativ einig: Es stimmte dem Umzug zu, Malmberg-Weber und Reidinger enthielten sich. Sollte nun die Verwaltungsstelle ins Gemeindehaus ziehen, ist insofern ein historischer Schritt, weil die Ortsverwaltung damit an ihren alten Standort zurückkehrt: Wo bis 1992 das alte Rathaus stand, wurde das Gemeindehaus gebaut. Ab 1983 wurde der marode Zustand des alten (und eigentlich denkmalgeschützten) Rathauses immer wieder diskutiert, wie Konstantin Groß in seiner 2001 erschienenen Altenbach-Chronik berichtet. Schon damals gab es Gedankenspiele, dass ein Neubau von der Kirchengemeinde wie von der Ortsverwaltung gemeinsam genutzt werden könnte; 1987 arbeitete der Architekt und damalige Ortschaftsrat Alfred Burkhardt an Plänen. Doch fast zeitgleich wurde der neue, 1988 fertiggestellte Kindergarten im Forstweg gebaut, zuvor wurden die Kleinkinder in der heutigen Verwaltungsstelle betreut; diese Räumlichkeiten waren also für die Ortsverwaltung verfügbar.

Doch dann kam es zum Streit: Das Vorhaben wurde im Ortschaftsrat kontrovers diskutiert (im Herbst 1988 gab es aber eine Mehrheit), dann erhob der Architekt des 1976 eingeweihten Mehrzweckhallen-Komplexes (mit Kindergarten und Feuerwehrhaus) Einspruch, weil mit den Planungen – es ging vor allem um die neue Dachlandschaft und die Materialien – sein geistiges Eigentum verletzt würde. Nach einem Prozess schlossen er und die Stadt einen Vergleich. Im Frühjahr 1993 wurden fast zeitgleich das neue Gemeindehaus und die Verwaltungsstelle eingeweiht.

Ironie der Geschichte: In Zukunft kommen wieder Kinder in die Räume über der Mehrzweckhalle, wie es von 1976 bis 1988 der Fall war. Und die Ortsverwaltung hat ihren Sitz wieder dort, wo von 1912 bis 1992 die Altenbacher Bürgermeister (und ab 1972 die Ortsvorsteher) residierten.