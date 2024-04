Von Volker Knab



Schriesheim-Altenbach. Mit einem großartigen Konzertabend hat der Männergesangverein (MGV) Liederkranz 1863 am Samstag sein "160-jähriges Jubiläum plus" nachgeholt: Beim Abschlusskonzert führten die Teilnehmer der erstmals veranstalteten Altenbacher Männerchor-Akademie ihre am Seminartag einstudierten Stücke auf – und begeisterten damit die nahezu voll

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote