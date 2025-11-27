Schriesheim. (hö) Einen Tag nach dem ersten Advent, am Montag, 1. Dezember, geht es wieder mit dem "Lebendigen Adventskalender" los – nun zum 23. Mal und meistens um 18 Uhr. Katrin Coch vom Orga-Team berichtet, dass es in diesem Jahr gar nicht so einfach war, alle Termine wegzubekommen, einige Teilnehmer meldeten sich erst in letzter Minute. Am Ende blieb nur der 19. Dezember unbesetzt. Dafür gibt es zwei neue Stationen: den Waldkindergarten und die Familien Schweiger-Rufer. Gerade der Waldkindergarten verspricht eine "spannende Wanderung im Dunkeln". Was Coch – wie auch die vielen "Stammgäste" – bemerkenswert findet: "Ich mag die Vielfalt. Jedes Fenster ist anders."

> Montag, 1. Dezember: Heinrich-Sigmund-Gymnasium (HSG), Institutweg 1,

> Dienstag, 2. Dezember: Waldkindergarten "Purzelzwerg", Parken am Griethweg, Richtung evangelisches Waldheim laufen, Achtung: 17 Uhr, bitte Taschenlampe für Fußweg und eigene Tasse mitbringen,

> Mittwoch, 3. Dezember: Kurpfalz-Grundschule, Hirschberger Straße 1, Achtung: 17 Uhr,

> Donnerstag, 4. Dezember: "Café Drehscheibe", Rathausstraße 1, Altenbach,

> Freitag, 5. Dezember: Katholisches Gemeindeteam, Pfarrer-Eberhardt-Platz 2,

> Samstag, 6. Dezember: Nachbargemeinschaft am Schillerplatz, Schillerplatz 10, Achtung: 17.30 Uhr,

> Sonntag, 7. Dezember: Familie Döbler, Mozartstraße 66,

> Montag, 8. Dezember: Strahlenberger Grundschule, Obere Schulgasse 7 (auf der Terrasse), Achtung: 9 Uhr,

> Dienstag, 9. Dezember: Familien Schweiger und Rufer, Heinrich-von-Kleist-Straße 18,

> Mittwoch, 10. Dezember: Familie Röger, Mannheimer Straße 24,

> Donnerstag, 11. Dezember: Kommunionkinder 2026, Pfarrer-Eberhardt-Platz,

> Freitag, 12. Dezember: Schülerhort "Pfiffikus", Oberstadt 11, Achtung: 17.30 Uhr, bitte eigene Tasse mitbringen,

> Samstag, 13. Dezember: Familie Becker-Jahn und Freunde-Chor, Dossenheimer Weg 14,

> Sonntag, 14. Dezember: Isabell Pfeuffer und Astrid Ruschel, Talstraße 56/58,

> Montag, 15. Dezember: Familie Meyer, Talstraße 141,

> Dienstag, 16. Dezember: Gudrun Stachezki und Astrid Ruschel, Talstraße 56/58,

> Mittwoch, 17. Dezember: Friedrich-Hauß-Studienzentrum, Heidelberger Straße 32a, Achtung 19 Uhr,

> Donnerstag, 18. Dezember: Evangelisch-Freikirchliche Baptistengemeinde, Bahnhofstraße 2 B,

> Samstag, 20. Dezember: Nachbargemeinschaft Beate Weber und Martina Kranich, Entengasse 5,

> Sonntag, 21. Dezember: Familie Coch und Freunde, Uzès-Ring 72a,

> Montag, 22. Dezember: Familie Rufer, Kirchstraße 5,

> Dienstag, 23. Dezember: Familie Welsch, Mozartstraße 84.