Schönau-Altneudorf/Wilhelmsfeld. (ths) Am Freitag feiert in dem von "inter pares" geführten Seniorenzentrum Steinachtal Irmgard Stoeckicht ihren 105. Geburtstag. Sie gilt als eine der ältesten Frauen nicht nur in der Region. "Das liegt wohl an den Genen", erzählte die im sauerländischen Olpe Geborene beim Besuch der RNZ. Ihre Eltern seien beide über 90 Jahre alt geworden. Und zwei Schwestern unter ihren sechs Geschwistern hätten "beinahe das 100. Lebensjahr" erreicht, schwelgte sie dabei in ihren Erinnerungen.

Sie wusste noch als einstige Abiturientin in den "Goldenen Zwanzigern" der Weimarer Republik zu erzählen, in was für einer Blütezeit Kunst, Kultur und Wissenschaft in Deutschland gestanden haben. "Das war wirklich eine schöne Zeit", schwärmte sie davon. Das konnte die Jubilarin natürlich von der Phase der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise und den schlimmen Auswirkungen des Nationalsozialismus überhaupt nicht sagen.

Nach einem halben Jahr verließ sie wieder aufgrund des Beginns des Zweiten Weltkriegs die damals geschlossene Kunstgewerbeschule in Düsseldorf und heuerte in einem Lazarett an. Ein Jahr vor dem Kriegsausbruch lernte sie ihren späteren Ehemann Peter kennen.

Fünf Jahre nach dem Austausch erster Liebesbekundungen, also mitten in der Kriegszeit, läuteten für die Lazarettschwester und den an der Ostfront Kämpfenden die Hochzeitsglocken. Da verdingten sich beide bereits als Teppichhersteller in einer von ihnen aufgebauten Fabrik in Rüsselsheim direkt neben den Opel-Werken.

Dort passierte dann in den letzten Kriegstagen, wie sie noch wusste, "für mich das größte Unglück": Irmgard Stoeckicht wurde von einem amerikanischen Tiefflieger getroffen. Die Ärzte mussten ihr den linken Unterschenkel amputieren, um ihr Leben erhalten zu können,

"Seitdem musste ich immer wieder ins Krankenhaus", berichtete die Leidgeplagte. Irmgard Stoeckicht erwähnte den Aufenthalt in einer Klinik in Bochum und wie ihr Mann sie nach zweijähriger Kriegsgefangenschaft in Russland und bei den Amerikanern 1947 wieder in die Arme schließen konnte. "Wir mussten wieder ganz von vorne beginnen."

Es folgten Jahre in Olpe und nochmals in Rüsselsheim, bevor die junge Familie mit der 1950 geborenen Tochter Julia den "hässlichen und stinkenden Industriefleck" 1959 in Richtung Wilhelmsfeld verließ. Im Kohlhofweg konnten sie schließlich im eigenen Häuschen die Höhenluft und den nahen Wald genießen.

Deshalb freut sich Irmgard Stoeckicht heute nicht nur darüber, Schönaus Bürgermeister Matthias Frick zu sehen, sondern insbesondere auf die Glückwünsche des nahen Luftkurorts, die ihr der dortige Rathauschef Tobias Dangel übermitteln wird. "Die Tochter kommt leider erst eine Woche später, da sie niemanden für ihren großen Vierbeiner findet", vergoss die mit ihrem Leben sehr zufriedene Seniorin doch einen Wermutstropfen. Dafür schauen Nachbarn und Freunde im Seniorenzentrum zum Gratulieren vorbei, verriet sie weiter.

Da Irmgard Stoeckicht seit mehr als einem Jahr hier lebt, erachtete sie es als ihren sehnlichsten Wunsch, wieder zurück in ihr Domizil zu können, das sie auch nicht verließ, als ihr Mann vor 14 Jahren starb. "Mit einer Haushaltshilfe, Prothese und Rollator hielt ich mich über Wasser und versorgte dazu meinen wunderhübschen Garten", deutete sie dabei auf ein Foto an ihrer Wand.

Auf das Erreichen des hohen Alters angesprochen, verwies die ausgewiesene Vegetarierin auf den regelmäßigen Sport und die gesunde Ernährung. "Viel Gemüse und Obst", nannte sie. Und zum Trinken natürlich "wenig Alkohol", dafür "entkoffeinierter Kaffee und Sauerkirschsaft", nannte sie als ihre weitere Lebensmaxime.