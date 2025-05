Von Meike Paul

Schönau. Das war ein Abschied mit leisen Tönen und tiefem Klang: Das Licht in der Schönauer Stadtkirche fiel weich durch die hohen Fenster. In den Bänken saßen die Menschen still, erwartungsvoll. Manche hatten die Hände gefaltet, andere blickten nachdenklich zur Orgel, wo die ersten Töne des Präludiums aufstiegen. Die Luft war erfüllt von einer Mischung aus