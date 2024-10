Schönau. (lesa) Ein Ärgernis ist wilder Müll immer. Geht man nach den Schilderungen von Schönauer RNZ-Lesern, hat das Thema im einstigen Klosterstädtchen eine größere Dimension: Immer wieder soll hier Sperrmüll stehen bleiben, was buchstäblich für Stunk sorgt.

"Im Wald und an Böschungen liegt immer mehr wilder Müll", ärgert sich ein Schönauer gegenüber der RNZ. Mit Folgen: "Im Winter stinkt es nach verbrannten Möbeln, weil die Sachen in den Ofen wandern, statt ordentlich entsorgt zu werden." Müllhaufen an zentraler Stelle wie am Marktplatz untermauern den Bericht. Nur: Woran liegt es?

Geht es nach einem RNZ-Leser, liegt es am Entsorger selbst: "Statt zu entsorgen, lässt die AVR die Sachen stehen, dokumentiert und fotografiert und fährt mit einem halb leeren, zwölf Tonnen schweren Fahrzeug zurück, ohne den Job erledigt zu haben." Stattdessen gebe es "Nachtermine und zusätzliche Anfahrten". Mit unansehnlichen bis unangenehmen Folgen: "Dann regnet es wochenlang auf das stehengebliebene Zeug und der Brennwert sinkt", unkt der Leser mit Blick auf die Müllverwertung in Verbrennungsanlagen, die Strom erzeugen.

Als Beispiel zieht er einen Sperrmüllhaufen am Marktplatz heran, der dort seit Tagen stehe: "Hier wurde nur ein kleiner Teil mitgenommen. Der Rest steht nun da und keiner fühlt sich verantwortlich. Mittlerweile wiegen die Matratzen dank reichlich Regen um die 80 Kilogramm."

Vieles davon kann die Stadtverwaltung bestätigen. Die Schuld sieht Bürgermeister Matthias Frick aber an anderer Stelle: "Leider gibt es Anwohner, die ihren Sperrmüll anmelden und bereits einige Zeit zuvor den Sperrmüll vor die Tür stellen", sagt er auf RNZ-Nachfrage. "Dies ist uns ein Dorn im Auge, da hierdurch Fußgängerwege zugestellt werden und Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen" – besonders Menschen mit Geheinschränkungen oder Kinderwagen.

Passiert das, fordere die Verwaltung die Anwohner auf, den Sperrmüll wieder in ihr eigenes Anwesen zurückzustellen. "Bei wildem Sperrmüll sind wir bemüht, den Emittenten zu ermitteln", so Frick. "Sollte dies nicht möglich sein, übernehmen wir die Entsorgung. Leider ist hier der Sinn nach Gemeinwohl manchmal nicht ausgeprägt – und das ist sehr ärgerlich!" Entsorgt wird aber nur, wenn der Müll auf Schönauer Gemarkung liegt. Klagen gebe es etwa immer wieder über wilden Müll im Grenzbereich zu Neckarsteinach. Hier sei aber die Nachbarkommune zuständig.

Grundsätzlich für die Entsorgung in Schönau zuständig ist die AVR Kommunal – beim Sperrmüll nach Anmeldung per E-Mail, Telefon oder Onlineformular. Deren Sprecher Tim Heringer drückt sich in Sachen wilder Sperrmüll und den Vorwürfen des Lesers in Schönau ähnlich aus wie Bürgermeister Frick: "Unser Abfuhrpersonal dokumentiert die Fälle, bei denen eine Abholung nicht durchgeführt werden kann", sagt er auf RNZ-Nachfrage.

"Dies ist beispielsweise der Fall, wenn falsches Material bereitliegt, die bereitgestellte Menge zu groß ist oder Sperrmüll und Altholz unsortiert sind." Wenn dies wiederum reklamiert wird, überprüfe man die Beschwerde anhand der "Dokumentation" des Fahrers. "Die Bürgerin oder der Bürger wird darüber informiert, warum die Abholung nicht erfolgte, und es werden mögliche Alternativen angeboten, wie zum Beispiel die Abgabe des Sperrmülls auf einer AVR-Anlage oder die Vereinbarung eines neuen Abholtermins", so Heringer.

Ob das die Schönauer zufrieden stellt? Der Leser jedenfalls hat etwa diesen Vorschlag zur Verbesserung des bisherigen Systems: "Abgabestellen einrichten, sodass jeder Bürger im Kreis weniger als zehn Kilometer fahren muss. Öffnungszeiten, dass man arbeiten und trotzdem was abgeben kann." Gleichzeitig wünscht er sich vier feste Termine zur Sperrmüllabholung im Jahr, bei denen alles mitgenommen wird, und eine Abteilung zur Terminvereinbarung.