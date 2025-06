Schönau. (ssr) Die anstehende Neuverlegung der Wasserleitung in der Hauptstraße, auf Höhe des Friedhofs Schönau, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Der Baubeginn ist im Sommer 2025 geplant, die Arbeiten sollen bis November abgeschlossen sein.

Geplant ist der Bau einer neuen Hauptwasserleitung samt notwendiger Schieberkreuze. Für die betroffenen Einzelanwesen wird eine Notversorgung eingerichtet, um während der Bauzeit eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung sicherzustellen.

Die Maßnahme war bereits 2023 Thema im Gemeinderat, musste jedoch nach einer ersten Ausschreibung wegen zu hoher Preise verschoben werden. Nun wird sie mit überarbeitetem Leistungsverzeichnis umgesetzt. Das Ingenieurbüro Schulz aus Hirschberg betreut die Maßnahme weiterhin. Erich Schulz erläuterte die Bauphasen und stand für Fragen zur Verfügung.

Die Ortsdurchfahrt wird demnach für einige Zeit einspurig sein – in der ersten Bauphase wird der Verkehr auf der westlichen Seite geführt, in Bauphase zwei ist die östliche Seite an der Reihe.

Die veranschlagten Baukosten belaufen sich auf etwa 300.000 Euro netto – inklusive baubegleitender Kampfmittelsondierung für rund 42.000 Euro, die Verkehrssicherung für 25.000 und Notversorgung für 19.000 Euro. Im Wirtschaftsplan 2025 sind 250.000 Euro vorgesehen. Durch Einsparungen, unter anderem beim geplanten Neukauf eines Baggers, können die fehlenden Mittel von 50.000 Euro intern gedeckt werden. Eine Änderung des Wirtschaftsplanes ist daher nicht erforderlich.

Eine Luftbildauswertung des Baugebiets ergab einen erhöhten Verdacht auf Kampfmittelreste aus dem Zweiten Weltkrieg durch Flakbeschuss. Deshalb wird das gesamte Baufeld vor und während der Bauarbeiten sondiert. Die neue Trasse verläuft nun auf der Ostseite der Straße – außerhalb des Gehwegs – um Konflikte mit bestehenden Leitungen zu vermeiden.

Der Gemeinderat hat der Maßnahme sowie der Finanzierung einstimmig zugestimmt. Die Bürger werden rechtzeitig über konkrete Verkehrsänderungen und Umleitungen informiert.