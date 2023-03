Sandhausen. (luw) "Das ist unter aller Kanone", sagt eine Sandhäuserin aus der Theodor-Heuss-Straße: Seit dem 2. März fühlen sie und ihre Familie sich quasi "abgeschnitten" von der Außenwelt. Denn seither funktionieren bei ihnen im Haus weder Fernsehempfang noch Internet oder Festnetztelefon.

Genauso wie bei rund 15 weiteren Vodafone-Kunden, die in ihrer näheren Umgebung wohnen. Weil man sich dort nicht nur über den Ausfall an sich, sondern auch über den Umgang des Telekommunikationsunternehmens damit ärgert, fragte die RNZ am Mittwoch dort nach. Die hoffnungsvolle Antwort kam am Donnerstag: Angeblich soll ab dem heutigen Freitag wieder alles funktionieren.

"Die Lebensqualität ist schon stark eingeschränkt", erzählt die Frau, die sich an die Redaktion wandte und ihren Namen nicht nennen möchte. Seit drei Wochen sei das eigene Handy der einzige Zugang zu digitaler Welt, Fernsehen oder eben einfachen Telefonaten. Weil der Internetzugang übers "mobile Netz" des Handys aber mit einem bestimmten Datenvolumen eingeschränkt ist, bekam man dafür immerhin ein Guthaben von Vodafone. "Das klappt zum Fernsehen übers Internet zwar nicht so gut, ist aber besser als nichts", sagt die Frau.

Im Kontakt mit dem Kundenservice des Unternehmens gab es hier aber gleich eine weitere Enttäuschung: "Die Frau sagte uns, dass Störungen ja nicht länger dauern würden als 14 Tage, deswegen wurde auch das Guthaben nach dieser Zeit zurückgenommen."

Insgesamt sei man nicht zufrieden mit der Kommunikation seitens Vodafone: "Man kriegt fast keinen Mitarbeiter ans Telefon, der einem helfen kann." Ihr und den ebenfalls betroffenen Nachbarn sei schon versprochen worden, dass man sich um die Störung kümmere. "Hier wurde aber noch niemand gesehen, der irgendwas macht", sagt sie.

Ein Sprecher von Vodafone erklärt auf Anfrage, dass insgesamt neun Internet- und Telefonie-Anschlüsse sowie zehn weitere TV-Anschlüsse in Sandhausen betroffen seien: "Ursache ist ein Kabelschaden im Leitungsabschnitt, der diese Gebäude versorgt."

Das Unternehmen habe einen Dienstleister zur Beseitigung der Einschränkung beauftragt. "Mittlerweile hat dieser die Arbeiten aufgenommen", heißt es weiter: "Die voraussichtliche Entstörung wird mit Freitag, 24. März, angegeben." Fragen nach dem Grund für die lange Dauer der Störung und danach, was schon alles für deren Behebung versucht wurde, blieben unbeantwortet.

"Nicht erklären" könne man sich derweil, wie es zu der "missverständlichen Aussage eines Mitarbeiters" kommen konnte, dass eine Störung nicht länger als 14 Tage dauere und daher auch das Guthaben fürs Handy nur so lange gelte.