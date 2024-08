Sandhausen. (pop) "Wir könnten sofort wieder heiraten!" Genau so beantwortet Renate Schneider mit einem leuchtenden Lächeln im Gesicht die Frage, wie es denn so ist, seit 65 Jahren die Ehefrau ihres Gatten Hans zu sein. Er hat sogar ein womöglich noch schöneres Kompliment parat und bescheinigt seiner Ehefrau prompt: "Sie ist ein Engel!".

Keine Frage, die Eiserne Hochzeit, die das Paar am heutigen Donnerstag feiert, ist für beide ein wunderbares Jubiläum. Hierzu trägt die Familie, zu der zwei Töchter, vier Enkel und drei Urenkel zählen, ganz wesentlich bei. Wobei, berichtet die Jubilarin, "Urenkelin Nummer vier im August im Anmarsch ist".

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen bei der am 15. April 1937 in Mannheim als Renate Vierling Geborenen und dem am 9. Oktober 1932 im ungarischen Banatdorf Almáskamarás in eine Familie von Donauschwaben Hineingeborenen? Nicht ganz, denn die beiden Geburtsdaten verraten, dass sie in ihrer Kindheit mit den Fürchterlichkeiten des Zweiten Weltkriegs zu tun hatten.

"Ich war mehr im Keller als sonst wo", blickt die Tochter einer Hausfrau und eines Metallmechanikers heute auf die vielen, für die Zivilbevölkerung fast immer mit entsetzlichen Geschehnissen einhergehenden Luftangriffe auf ihre Heimatstadt zurück. Sie blickt allerdings auch in die Gegenwart, sprich: auf die Kriege in der Ukraine und in Nahost.

Und sagt hierzu folgendes: "Die armen Kinder dort, die können doch gar nichts dafür!" Ja, gesteht sie ein, sie bekomme "Herzrasen", wenn sie an die aktuellen Kriege denke. Dabei habe sie doch so gehofft, dass "sich das alles austreibt". Ihr Ehemann stimmt ihr zu. Was sehr nachvollziehbar ist, denn nach seiner Schilderung verlief auch die Vertreibung seiner Familie im Jahr 1946 zutiefst unmenschlich.

Im selben Jahr wurde aus der Familie Vierling eine Heidelberger Familie, was daran lag, dass der Vater den Job des Platzwarts auf der Anlage des Heidelberger Tennis-Clubs übernahm. Sie ging auf die Mönchhofschule in Neuenheim und anschließend auf eine Haushaltsschule.

Bis zu ihrem Ruhestand arbeitete sie als Verkäuferin im Lebensmittelhandel. Hans Schneiders Familie fand zunächst eine neue Heimat in Kirchheim und alsbald in Handschuhsheim. In diesen beiden Heidelberger Stadtteilen ging er zur Schule. Danach entschied er sich, das Handwerk des Schreiners zu erlernen, was ihm so gut gelang, dass er 1969 seinen Meisterbrief in den Händen hielt. Beschäftigt war er anschließend in mehreren Betrieben.

Zum ersten Mal begegnete sich das heutige Jubelpaar jedoch nicht in den Stadtteilen, sondern im Jahr 1953 mitten im Heidelberger Zentrum: auf dem Bismarckplatz. Es habe sich um die viel zitierte "Liebe auf den ersten Blick" gehandelt. Nach der Hochzeit am 1. August 1959 fand das frischgebackene Ehepaar eine Wohnung in Handschuhsheim.

Zu Sandhäusern wurde die mittlerweile um die Töchter Sylvia und Kerstin verstärkte Familie erst 1974 – nicht zuletzt deshalb, weil es vor den Toren Heidelbergs etwas gab, was es in Heidelberg nicht gab: bezahlbares Bauland.

Tochter Sylvia ist es auch, die das RNZ-Gespräch mit ihren Eltern um einen weiteren schönen Satz bereichert: "Wir können wirklich glücklich sein, wie gut es beiden geht!" Doch mit welcher Überraschung diese beim Jubiläumsfest zu rechnen haben, wollte die Tochter natürlich im Vorfeld nicht preisgeben. Die Rhein-Neckar-Zeitung gratuliert den beiden Eisernen Hochzeitern ganz herzlich zu ihrem Jubeltag.