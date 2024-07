Sandhausen. (bmi) Unter den vielen Einsätzen der Sandhäuser Feuerwehr in den vergangenen Tagen sticht ein außergewöhnlicher heraus: In einem Hochhaus waren am Dienstag Brandgeruch und Rauch wahrzunehmen – die Ursache konnten die Einsatzkräfte trotz aufwändiger Erkundung nicht ausmachen.

Um 16.55 Uhr hatte in der Straße "Im Heckengarten" in einer Wohnung im fünften Obergeschoss der Rauchwarnmelder ausgelöst. "Schon im Gang war leichter Schmorgeruch wahrnehmbar", berichtete Jörn Waldschmidt, stellvertretender Kommandant der Sandhäuser Wehr, die wie ihre Nußlocher Kollegen ausrückten.

Nach gewaltsamer Öffnung war in der leerstehenden Wohnung auch leichter Rauch sicht- und riechbar – eine Quelle hierfür aber nicht auffindbar. "Wir haben alles mit der Wärmebildkamera abgesucht, Stromleitungen und -verteilerkästen überprüft", erklärte Waldschmidt.

Auch die umliegenden Wohnungen über- und unterhalb wie nebenan wurden samt Balkonen untersucht. Jeweils ohne Ergebnis. "Nach ausgiebiger Belüftung entstand zumindest keine neue Verrauchung", sagte der Einsatzleiter, der die Wohnung verschlossen an die Polizei für weitere Ermittlungen übergab.

Ort des Geschehens

Bereits um 14 Uhr war die Feuerwehr indes zu einer Türöffnung in die Poststraße ausgerückt. "Die zuerst eintreffende Polizei konnte den Verdacht eines medizinischen Notfalls nicht bestätigen", teilte die Wehr mit. Am Mittwoch gegen 9 Uhr musste sie in der Schulstraße tatsächlich dem Rettungsdienst die Tür öffnen. Dies gelang per Steckleiter über ein offenes Fenster.