Sandhausen. (luw) Es ist ein Ärgernis: Man kommt mit der S-Bahn am Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen an und will mit dem Sandhäuser Ortsbus weiterfahren – doch der fährt seit einiger Zeit nicht selten "vor den Nasen" der Fahrgäste weg. Nachdem das Thema im Gemeinderat angesprochen worden war, wandte sich die Sandhäuserin Gisela Ziegler an die RNZ. Diese fragte beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) nach. Die Antwort macht wenig Hoffnung auf Besserung.

Die 78-jährige Ziegler nutzt eigentlich gerne Bus und Bahn. Doch seit Monaten muss sie sich immer häufiger ärgern. "Ich komme dann mit der S3 Richtung Karlsruhe in Sandhausen an und sehe noch, wie der Ortsbus wegfährt", sagt sie. "Früher hat das immer geklappt." Laut Fahrplan fährt der Ortsbus, Linie 725, tagsüber 29 und 59 Minuten nach der jeweils vollen Stunde ab; die S3 aus Heidelberg kommt je fünf Minuten vorher am Bahnhof an. Dies sollte gerade für einen "Umstieg" reichen – doch offenbar ist die mangelnde Pünktlichkeit der Bahn das Problem.

Das sieht auch VRN-Sprecherin Anita Faltermann so. Zum Fahrplanwechsel im Dezember habe es hier keine Änderungen gegeben. So vermutet man die Verspätung der S-Bahnen als Grund für den Ärger. "In der Regel soll der Bus verspätete S-Bahnen bis zu einem gewissen Umfang abwarten", sagt Faltermann.

"Durch die in letzter Zeit deutlichen Verspätungen der S-Bahnen kann es im Einzelfall allerdings sein, dass der Bus kurz nach Ankunft der S-Bahn abfahren muss." Der Bus könne nicht zu lange warten, "da sonst der Gegenkurs als Zubringer den Anschluss zur S-Bahn in Richtung Heidelberg gefährdet."

Zu Anpassungen der Fahrtzeiten erklärt sie: "Eine Anpassung beziehungsweise Änderung der Busfahrzeiten bezüglich der S-Bahn-Anbindung erfordert eine umfangreiche Prüfung." Dafür seien "verschiedene Abstimmungsprozesse zwingend notwendig". Man werde nach der RNZ-Anfrage mit dem Landratsamt auf die zuständige Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) zur Prüfung der "Warteregelung" zugehen.