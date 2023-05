Sandhausen. (luw) Diesen Kuchen wird die Frau wohl nie vergessen: Ihr brennender Gasherd samt Backofen hat am Sonntagmorgen 32 Feuerwehrleute auf den Plan gerufen. Wegen eines technischen Defekts hatte das wohl etwas ältere Gerät Feuer gefangen. Die betroffenen Bewohner konnten das Zweifamilienhaus in der Kirchstraße aber rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, wie Kommandant Markus Zielbauer auf RNZ-Nachfrage berichtete.

"Zimmerbrand" lautete das Alarmstichwort, mit dem die Einsatzkräfte um 8.56 Uhr gerufen wurden. "Wie bei so einem Alarm üblich, wurde auch die Nußlocher Drehleiter mitalarmiert", erklärte Einsatzleiter Zielbauer. Schließlich müsse man stets damit rechnen, dass ein Zimmer in einem oberen Stockwerk betroffen sein könnte. Doch bei Eintreffen der Feuerwehrleute zeigte sich, dass es hier in einer Erdgeschosswohnung brannte. "Die Wohnung war schon sehr stark verraucht", schilderte der Kommandant. Glücklicherweise seien die beiden Bewohner bereits draußen gewesen. "Wir haben dann zunächst eine ältere Frau befragt, die auch schon ein bisschen Rauch eingeatmet hatte", so Zielbauer. Dabei habe sich herausgestellt, dass es um einen Gasherd mit Ofen ging, in dem die Frau gerade einen Kuchen habe backen wollen.

Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte die Wohnung und sahen, wie Flammen aus dem Ofen schossen. "Und weil diese Geräte drinnen mit viel Elektrik ausgestattet sind, raucht so etwas wie der Teufel", erläuterte der Einsatzleiter. Während eine Gruppe die Brandbekämpfung mittels Kleinlöschgerät einleitete, kümmerten sich weitere Einsatzkräfte darum, den Herd "abzuklemmen": Sie stellten die Gaszufuhr ab. Nachdem das Feuer gelöscht und das Gerät von sämtlichen Anschlüssen abgetrennt war, trugen es die Feuerwehrleute nach draußen. Danach stand für die Ehrenamtlichen nur noch die Belüftung der Wohnung an: Per Überdruck wurde der Rauch durch die offenen Fenster geblasen.

Zudem galt es, die verständlicherweise etwas schockierte Bewohnerin aufzumuntern: "Sie sagte zu uns, dass da jetzt bestimmt eine Rechnung käme", erzählte Zielbauer. "Das haben wir natürlich verneint und ihr augenzwinkernd gesagt, dass wir im Sommer Tag der offenen Tür haben: Wenn sie dort einen Kuchen mitbringt, würde uns das reichen."