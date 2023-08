Sandhausen. (lesa) Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Zimmerbrand in der Röntgenstraße am Samstag, 19. August. Wie die Polizei auf RNZ-Nachfrage berichtet, war das Feuer dort gegen 16.30 Uhr in der Küche einer Wohnung ausgebrochen.

Die Feuerwehren aus Sandhausen und Nußloch rückten an – Letztere mit der gemeinsamen Drehleiter. Vor Ort stellte sich laut einem Polizeisprecher aber heraus, dass die betroffenen Bewohner das Feuer bereits selbst gelöscht hatten. "Die Feuerwehr musste nur noch die Brandnachschau übernehmen und hat dann die Wohnung belüftet", so der Sprecher. Verletzt wurde der Polizei nach niemand, auch wenn wohl zwei Personen wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht worden waren.

Bereits wenige Stunden zuvor hatte die Sandhäuser Wehr bereits einen anderen Einsatz. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, wurden sie am Freitag gegen 23 Uhr in die Konrad-Adenauer-Straße alarmiert. Dort habe sich an einem Gerät für medizinischen Sauerstoff die Sauerstoffleitung entzündet und es war zu einer Verpuffung gekommen. "Eine Person wurde hierbei leicht verletzt und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt", so die Feuerwehr. Auch hier belüfteten die Brandbekämpfer die Wohnung und übergaben die Einsatzstelle anschließend der Polizei.