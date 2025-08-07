Donnerstag, 07. August 2025

zurück
Plus Salon zu Straußwirtschaft umfunktioniert

Wenn ein Friseurmeister in Weinheim zum Barkeeper wird

Michele Stella feiert damit das 25-jährige Bestehen des Geschäfts.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 11 Sekunden
Michele Stella wird seine Jubiläumsgäste in der „Corona-Bar“ empfangen. Foto: Kreutzer

Von Kirsten Seubert

Weinheim. Der Salon von Michele Stella ist ein Einmann-Betrieb, und das jetzt seit 25 Jahren. Seit 2000 führt Stella seinen Weinheimer Altstadt-Laden. Das Handwerk des Friseurs hat er in Stuttgart erlernt, wie üblich fünf Jahre lang. Drei Jahre lang war er Geselle, seit 30 Jahren hat er seinen Meisterbrief.

Seit 43 Jahren steht er jetzt am

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.