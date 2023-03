Von Marco Montalbano

Östringen. Saatgut "ausleihen"? In einer Bücherei? Was im ersten Moment etwas seltsam anmuten mag, ist eine neue Idee, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten hat. In Büchereien werden Nutzpflanzensamen – in erster Linie alte Sorten, samenfest und gentechnikfrei – zum Verleih angeboten. Nutzen können dies kostenfrei alle Leseausweisbesitzer, die in ihrem Garten oder Balkon alte Sorten anbauen und ernten möchten.

Später müssen sie nur zurückgegeben werden, indem man Samen der selbst geernteten Pflanzen in die Bibliothek bringt. Sinn und Zweck sind der Erhalt und die neue Verbreitung historischer, normalerweise kaum zu bekommender Sorten von Nutzpflanzen wie Tomaten, Salaten, Zuckerrüben und vielen mehr. Das Projekt startete jetzt in Östringen und zeitgleich auch in Bruchsal und Forst.

Es ist kurz nach 10 Uhr und neugierig nähert sich das Ehepaar Bernhard und Helga Fuchs dem neuen Kasten, der seit heute an der Ausleihstation und Info der Östringer Stadtbücherei steht. In der Holzbox finden sich Samentütchen mit Aufschriften wie "Gartenbohne Black Turtle", "Zuckerrübe Schwarzer Riese" oder "Salat Goldforelle".

Letztere sei eine historische Sorte und sehr widerstandsfähig, ist auf der Verpackung zu lesen. "Mit altrosafarbenen Punkten und mit zart buttrigem Geschmack", erläutert die stellvertretende Bücherei-Leiterin, Simone Mack. Diese Sorte habe sie besonders angesprochen. "Dass ich die in meinem Garten haben muss, war mir sofort klar", erläutert sie.

Klangvolle Namen hat das alte Saatgut, das die Östringer Stadtbücherei nun verleiht. Samen der selbst herangezogenen und geernteten Pflanzen müssen dafür zurückgegeben werden. Foto: M.Montalbano

Das Ehepaar Fuchs will ebenfalls Salat, aber auch Tomaten ziehen. "Das machen wir schon lange, bisher aber nur aktuelle Sorten, die wir als Setzlinge kaufen. Jetzt wollen wir mal etwas Neues probieren", berichtet Helga Fuchs. Das sei spannend und eine gute Idee. Simone Mack berät sie ruhig und mit einem Lächeln, denn sie teilt die Leidenschaft der beiden. Sie erläutert, dass jeder kostenlos bis zu vier Tütchen mitnehmen könne. "Das wächst dann alles mitten in Östringen, wo sich unser Garten auch befindet", erläutert Bernhard Fuchs stolz.

Die beiden sind zwei von vielen, die heute noch folgen. Dann ertönt ein Gong: Eine sanfte Frauenstimme fragt in den Raum, ob noch Kinder für den "Geschichtenalarm" da seien. Denn nun werde vorgelesen. Nahtlos fügt sich das neue Angebot der Bücherei in das bestehende, ohne fremd zu erscheinen.