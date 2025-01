Leimen/St. Ilgen/Gauangelloch. (agdo) Mit einem kräftigen Ruck landeten die Christbäume im Müllauto. Dort verschwanden sie recht schnell unter der großen Presse. Am Samstag fand auch in Leimen samt den Stadtteilen St. Ilgen und Gauangelloch die jährliche Christbaumsammlung statt, die – wie in den meisten Orten der Region – von der Feuerwehr gestemmt wurde. Trotz der Temperaturen um den Gefrierpunkt und zuvor leichtem Schneefall war die Sammlung erfolgreich. Kalt wurde es den Helfern auch nicht bei dem Arbeitseinsatz.

Die Christbaumsammlung gebe es schon seit 50 Jahren, erzählte Ex-Stadtbrandmeister Armin Nelius. In Leimen-Mitte machten 25 Jugendliche und 45 Aktive der Feuerwehr mit, in St. Ilgen waren es 15 Jugendliche und 25 Aktive und auch in Gauangelloch waren junge und ältere Feuerwehrleute in Gruppen unterwegs. Die Sammlung startete um 8.30 Uhr in Leimen-Mitte und jeweils um 9 Uhr in St. Ilgen sowie Gauangelloch. Einwohner wurden vorab gebeten, ihre vollständig abgeschmückten Weihnachtsbäume gut sichtbar an den Straßenrand zu legen. Noch geschmückte oder nicht vollständig abgeschmückte Bäume wurden nicht mitgenommen. Wenn aber hie und da noch sehr wenig Lametta dran war oder in den Zweigen eine Dekoration vergessen wurde, sah man darüber hinweg.

Die ausgedienten Christbäume wurden von den Feuerwehrleuten eingesammelt und zum Badener Platz in Leimen transportiert. Dort stand ein Wagen der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) bereit, in den die Bäume dann von fünf Personen geladen wurden. Von der Feuerwehr waren dort drei Mitglieder vor Ort – darunter Armin Nelius – und zwei Mitarbeiter der AVR. Die Sammler kamen mit den Christbäumen angefahren und luden sie dort ab. Schier parallel wurden jene Bäume in den AVR-Wagen gehievt und verschwanden dort unter der Presse. Es ging Schlag auf Schlag. Die Bäume wurden später dann zu Abfallverwertungsanlage transportiert, wo sie zerkleinert und verwertet werden.

Die Entsorgung mit dem Wagen der AVR praktiziere man nun schon seit etwa 15 Jahren, erzählte Armin Nelius. Zuvor hatte die Feuerwehr etliche Verwertungsmethoden ausprobiert – unter anderem selbst verbrannt oder zerkleinert.

Die Christbaumsammlung wurde traditionsgemäß gegen eine kleine Spende durchgeführt, die dann der Jugendarbeit der Feuerwehr zugutekommt. Unterstützung hatte man noch von ortsansässigen Gewerbe und den Technischen Betrieben Leimen, die entsprechende Fahrzeuge für die Sammlungen zur Verfügung gestellt hatten. Nach der Sammlung gab es in jedem Stadtteil für alle Helfer zur Belohnung eine Stärkung.