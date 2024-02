Von Agnieszka Dorn

Rettigheim. Etliche Schaulustige haben gestern beim Narrenumzug in Rettigheim die bunte Faschingszeit gefeiert. Zwar waren nicht ganz so viele Wagen dabei wie bei den Großveranstaltungen der Region, etwa in Heidelberg, doch das sagt bekanntlich nichts über Klasse und Qualität aus. Die Straßen waren voll, die Fastnachtsnarren immens gut drauf. Organisiert hatte den Umzug der TSV Rettigheim.

Unter den Zuschauern waren auch Bürgermeister Jens Spanberger und sein Stellvertreter Ewald Engelbert. Es sei verraten: Spanberger samt Ortschafts- und Gemeinderat kamen in Rettigheim, was kommunalpolitische Themen angeht, besser weg als noch einige Tage zuvor beim Faschingsumzug in Tairnbach. Kritik blieb dieses Mal aus.

Der Faschingsumzug ging bei etwa zehn Grad und einen Wolken-Sonne-Mix über die Bühne. Die Stimmung war großartig, die Fastnachtsnarren feierten ausgelassen und winkten den kreativ dekorierten Motivwagen zu, man winkte freudig zurück. Auch närrische Fußgruppen waren am Umzug beteiligt und verteilten Süßigkeiten oder Getränke an die Schaulustigen.

Die Rettigheimer machen nicht nur den anderen Umzügen in der Region Konkurrenz, auch was die Raumfahrt angeht gibt es hier grandioses Potenzial. Denn Rettigheim hat nun ein eigenes Space Shuttle Center und der Ort ist in der Raumfahrt unter dem Namen "Resa" (für Rettigheim) anstatt "Nasa" in der Erforschung der unendlichen Weiten und fernen Planeten aktiv.

Die "Rettigheimer Space"-Gruppe samt Shuttle und Startplatz war auf einem der Motivwagen platziert und wurde von den Schaulustigen groß gefeiert. Dort gab es auch Astronauten, Außerirdische und alles was so dazu gehört.

Einen Ausflug machte auch der "Rettigheimer Zoo", die verkleidete Fußgruppe bestand aus Papageien, Fröschen und Hasen, man war gut gelaunt unterwegs. Aus der Kampagne "The Länd" vom baden-württembergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurde kurzerhand "Barbie Länd". Wie der Name schon verrät, waren auf jenen Wagen lustige Barbies mit Sekt, Fernsehen und vor allem viel rosa Farbe unterwegs.

Weiterhin war auch Julius Cäsar samt Freunden mit von der Partie und katapultierte die Feiernden in die Zeit des römischen Reichs. Auch die 80er Jahre waren mit einem Motivwagen vertreten, mit Vollgas ging es hier in die Vergangenheit. Stimmung machten auch nützliche "Insekten", sie verteilten unter anderem Alkoholisches. Weiterhin waren auch Marienkäfer, Feen und Fabelwesen als Fußgruppen unterwegs und versprühten sehr viel gute Laune.

Zu sehen waren auf den Straßen Rettigheims ferner grün geschminkte Trolle, die "Rettet die Waldfeen" forderten. Auch "Waldarbeiter" kamen aus dem Gehölz. Das Batman-Mobil war wieder unterwegs und erregte Aufsehen. Und überdies ließ die Piratentruppe es sich nicht nehmen, beim Rettigheimer Umzug dabei zu sein. Für musikalische Stimmung sorgten die "Sieben Zwerge" mit fetziger Musik – nur waren es weit mehr als sieben.