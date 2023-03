St. Leon-Rot. (leu) Durch die langen Lieferzeiten hat es länger gedauert als erwartet, jetzt aber ist es da: Die Gemeinde St. Leon-Rot begrüßt das neue Elektro-Auto für das "Carsharing" am Alten Rathaus in St. Leon.

Beim Carsharing kann ein Auto von mehreren Menschen genutzt werden, in diesem Fall der gesamten Bevölkerung. Die Nutzer sparen Kosten und das Auto wird effizienter genutzt und besser ausgelastet als ein Privat-Auto. Dadurch werden Ressourcen eingespart und der Ausstoß klimaschädlicher Abgase verringert. Um diesen Effekt zu verstärken, legte man Wert auf einen Elektroantrieb. Beim "Auto-Teilen" kooperiert St. Leon-Rot mit "Stadtmobil Rhein-Neckar".

Fürs Carsharing stehen in St. Leon-Rot nun drei Fahrzeuge zur Verfügung: in den Ortsmitten zwei Elektroautos und am Rathaus ein Kombi mit Verbrennermotor. So sollte für die meisten Anwendungszwecke ein geeignetes Fahrzeug im Ort zur Verfügung gestellt werden.

Die Carsharing-Stationen am Alten Rathaus St. Leon und am Römerplatz in Rot verfügen jeweils über eine Ladesäule mit je zwei Ladepunkten. In beiden Fällen ist ein Ladepunkt für das Carsharing-Auto bestimmt, während der zweite für das öffentliche Laden anderer Elektroauto-Besitzer vorgesehen ist.

"Uns war es bei der Planung sehr wichtig, dass die Wege zu den Carsharing-Stationen für die Bürgerinnen und Bürger möglichst kurz sind und der Zugang zum Carsharing möglichst einfach ist", erklärte der Mobilitätsmanager der Gemeinde, Sascha Nowak.

Der kommunale Klimaschutzbeauftragte, Alexander Kneidl, hält das Carsharing in dieser Form für einen geeignete Weg, bei Bedarf doch ein Auto nutzen zu können, dabei aber den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. "In den letzten Jahren ist die Anzahl der Autos in der Gemeinde stark angestiegen. Der Platz im Straßenraum ist jedoch begrenzt und kann nicht mitwachsen. Ein Carsharing-Auto ersetzt im Schnitt neun Privatautos, dadurch wird die Anzahl der parkenden Autos im Straßenraum reduziert, weil nicht jeder ein eigenes Auto mehr benötigt. Das reduziert den Parkdruck und schafft Platz auf den Straßen in der Gemeinde", so Kneidl.

Wer sich für das Carsharing interessiert, kann sich online informieren und anmelden: unter www.stadtmobil.de.